Projekce Slavii přisuzuje 14. místo: V hlavě máme zápas, ne skupinu

Dosavadní evropské výkony Slavie rozhodně nesouzní s postavením v tabulce. Našlapané týmy Bilbaa i Frankfurtu se doma proti „sešívaným“ extrémně zapotily, Ajax pod tlakem v Edenu raději většinu zápasu zdržoval. Ale co s tím, když na všechny celky pražský tým kouká z třiadvacáté pozice, která mu jen těsně garantuje jarní pohárovou účast. „Umístění v první osmičce pro nás není ultimátní cíl,“ krotil ambice trenér.

I pro Jindřicha Trpišovského jako milovníka evropských zápasů jde o lehké dilema. Když se Slavia umístí v ligové fázi Evropské ligy mezi top osmi týmy, poskočí rovnou do osmifinále. Pokud skončí mezi devátým a čtyřiadvacátým místem, vyzve v únorovém play off o jednoho soupeře navíc.

„Hlavní je, abychom postoupili. Pokud to nebude přímo, máme dva zajímavé zápasy v Evropě navíc. Když budeme nahoře, jsme o kolo dál. Neumím říct, co by bylo lepší. Upřímně mám rád klasické dvojzápasy doma venku a poměření sil s evropskými týmy,“ rozpovídal se před střetnutím s tureckým gigantem.

Jaká je situace nyní? Projekce Football Meets Data posouvají Slavii i do jarních bojů, ale až ze čtrnáctého místa. Pouze ve 12 % z deseti tisíc simulací Pražané ukořistili přímý postup do osmifinále, zároveň existuje jen 17% šance, že skončí mezi odpadlíky, tedy v poslední desítce.

„Nemám v hlavě skupinu, mám v hlavě zápas,“ poznamenal Trpišovský. Novou komplikovanou tabulku Evropské ligy se snaží nevnímat a jako první osmičku si cíl nedává. I on sám do říše procent zabrousil. „V neděli hrajeme ve 13.00, ale prakticky všichni jsou zdraví. Dáváme zápasu s Fenerbahce maximální vážnost, 99,9 % je upřeno na toto utkání.“

Slavii rozhodně hraje do karet fakt, že tři ze zbývajících čtyř utkání si odbudou na oblíbené domácí půdě. Ačkoliv ze zbývajícího losu působí Mourinhův celek jako nejtěžší soupeř, v Edenu panuje přesvědčení, že ty nejnáročnější duely (Frankfurt, Bilbao), mají za sebou. A zároveň i odhodlání udělat do konce ligové části 12 bodů. Tedy maximum.

Kouzlo domácího stadionu dělá hodně, vzpomeňte si na loňský výkon v Římě a ten, který následoval jen o pár týdnů později v Edenu. Fascinující kontrast, podobně jako v srpnovém klání s Lille. „Když dáme gól jako první, zápas může být rázem úplně jiný. To bude rozdílové,“ má jasno Ivan Schranz, který se pomalu vrací do rytmu. Proti týmu, se kterým si před dvěma a půl rokem poprvé vyzkoušel pozici obránce, ale začne na lavičce. Jeho schopnost rozhodovat zápasy se třeba bude hodit. Slavia zkrátka potřebuje vyhrát, aby nasměrovala evropskou sezonu za úspěchem.