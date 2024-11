Spokojený Koubek rozebral soupeře i sílu evropské Plzně: Takhle se má hrát!

PŘÍMO Z HAMBURKU | Vůbec nešlo o jednoduché utkání, ale Viktoria Plzeň svůj úkol zvládla. V Hamburku svalila Dynamo Kyjev a udělala výrazný krok k postupu do jarního play of Evropské ligy. Trenér Miroslav Koubek se před přítomnými českými novináři po vydařeném představení usmíval. A jeho precizním analytickým způsobem rozebral, jak jeho tým došel k důležitým třem bodům.

Užíváte si další velký plzeňský večer v Evropě?

„Určitě. Porazili jsme silné mužstvo Dynamo Kyjev. Je to kvalitní soupeř, hlavně v závěru nás zatlačil. Naším záměrem bylo narušit strukturu jejich hry vyšším postavením při napadání už od stoperů, měli jsme tři útočníky na tři stopery a to se celkem dařilo. Když nám docházely síly a pustili jsme je na balon, viděli jsme, že je to rychlé, kombinačně silné mužstvo. Chtěli jsme aktivním fotbalem nutit soupeře k chybám. Zkrátka rozbít jejich herní stránku, jak jen to bylo možné, a z toho přecházet do protiútoku. V první půli se nám to dobře dařilo, Kyjev hrozil i v dalším průběhu z rychlých protiútoků, má na to výborné typy hráčů. Jejich kontry vyplynuly po našich možná trošku zbytečných ztrátách. To jsme si museli hlídat, také soupeř si tím vytvořil šance.“

Zápas jste ale ve druhé půli zlomili.

„Přidali jsme branky, hlavně ta od Matěje přišla v nejlepší chvíli. Potom už jsme čelili sílícímu tlaku soupeře, který změnil rozestavení, ale odolávali jsme a přidali další branku. Bál jsem se závěrečného tlaku, ale gól, kdy se prosadil Kabajev, už byla jenom kosmetická úprava v čase, kdy nám to už nemohlo ublížit. Hlavní byl aktivní výkon mužstva, takhle se to musí hrát. Nikoho se nebát, naopak být silný takticky, běžecky i duchem.“

Kde bere Plzeň evropskou sílu, že drží sérii 25 zápasů bez porážky v základní hrací době?

„Souvisí to s procesem, jaký jsme v týmu nastavili. Přeskočili jsme z Konferenční ligy, kde jsme si ve slabší soutěži ověřili, že na soupeře stačíme. Tým to posouvá mentálně, za pochodu nabírá zkušenosti. Tahle série je unikání, mužstvo se přesvědčuje, že má na to hrát s takovými soupeři. Nebavíme se o absolutní špičce Champions League. Ale s touhle kategorií soupeřů, což vůbec není slabá kategorie, jsou tam mužstva z Německa nebo Španělska, jsme schopni hrát. Hodně nás to posiluje v sebedůvěře.“

První gól krásně trefil Matěj Vydra. Prožívá nejlepší období v Plzni?

„Je v nejlepší formě za dobu angažmá v Plzni. Trvalo to trošku déle, ale neustále jsem mu věřil, protože to na tréninku vidím, tam jsou od něj podobné góly běžná věc. Měl to nějaký čas v zápase zakleté, ale on zakončit umí, má výbornou pravou i levou. V Liberci dal také podobný gól střelou levačkou zdálky. Konečně to přetavil do zápasů. Že to umí, o tom nemůže nikdo pochybovat.“

V čem je síla současného plzeňského týmu?

„Neustále se to opakuje – velmi dobrý týmový výkon, organizovaný. Nemůže být po kombinační stránce lepší než Dynamo, ale v organizaci, soudržnosti je naše síla. Naše výkony jsou na tom postavené. Přesněji na exaktním plnění taktického plánu, to se kluci naučili. Zadání, jaké od nás trenérů dostávají s vírou, že je správné, plní. Snad jim to podáváme slušně. V tomhle je síla nejenom Viktorie, ale komplexně celého českého fotbalu, tím se dá čelit mezinárodním soupeřům. Eliminací jejich předností, které proti českému fotbalu globálně mají.“

Zápas vás na těžkém terénu stál spousty sil. Jak se dát dohromady na nedělní duel s Jabloncem?

„Když už si Lukáš Červ řekne o střídání, to je opravdu neobvyklá situace, aby zrovna jemu došly síly. To je jenom důkaz, že nás to stojí opravdu hodně sil. Před chvilkou skončil zápas s Dynamem, od zítřka (od pátku) začínáme myslet na neděli na Jablonec. Budeme se ptát se hráčů, brát v potaz jejich fyzický stav, půjde o jedno z kritérií složení nedělní sestavy. Nebude to lehké, ještě nás čeká cestování. Ale už jsme dokázali, že v takovém programu umíme najít cestu, jak si s tím poradit. Spočívá to hlavně v intenzivní regeneraci v hodinách, co zbývají do dalšího zápasu.“