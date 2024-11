Dyn. Kyjev - Plzeň 1:2. Západočeská lavina! Oživený Vydra a křik v kabině

PŘÍMO Z HAMBURKU | Evropská Plzeň, tohle spojení obzvlášť chutná! Viktoria urvala tři důležité body proti Dynamu Kyjev, o výhře 2:1 rozhodli Matěj Vydra a Pavel Šulc. Západočeši natáhli unikátní sérii 25 utkání na mezinárodní scéně bez porážky v základní hrací době, v rozběhnutém podzimu hlavní fáze Evropské ligy se výrazně přiblížili k postupu do play off. Jde o další výrazný počin party pod vedením trenéra Miroslava Koubka. „Hodně nám to zvedá sebedůvěru,“ hlásil spokojený kouč.

Zlomové momenty se odehrály zkraje druhé půle. Dynamo se předčasně radovalo po brance Vivčarenka, sudí ale po konzultaci s VAR gól odvolal. Vzápětí ideálně zareagovala Plzeň. Erik Jirka sklepl balon Matěji Vydrovi, ten se bleskově otočil okolo obránce a levačkou za vápnem práskl do balonu nekompromisně a přesně. V závěru pojistil západočeskou výhru Pavel Šulc a hosté mohli v Hamburku slavit, nic na tom nezměnilo ani snížení Kabajeva v závěru nastavení.

Cenná výhra na těžkém terénu takřka prázdného stadionu znamená druhou tříbodovou sklizeň v probíhající hlavní fázi Evropské ligy. Venku Plzeň naplno uspěla při třetím výjezdu (remízy ve Frankfurtu a na PAOKU Soluň). Pod kuratelou Miroslava Koubka natáhla sérii bez porážky v základní hrací době na evropské scéně už na 25 zápasů.

„Souvisí to s procesem, jaký jsme v týmu nastavili. Přeskočili jsme z Konferenční ligy, kde jsme si ve slabší soutěži ověřili, že na soupeře stačíme. Tým to posouvá mentálně, za pochodu nabírá zkušenosti. Tahle série je unikání, mužstvo se přesvědčuje, že má na to hrát s takovými soupeři. Hodně nás to posiluje na sebedůvěře,“ hodnotil výhru nad Dynamem spokojený trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Plzeň se řítí Evropou jako lavina - západočeský klub je po pěti kolech s bilancí dvou výher a tři remíz blízko postupu do jarního play off, dokonce atakuje elitní osmičku, která projde rovnou do osmifinále. „Hlavní byl aktivní výkon mužstva, takhle se to musí hrát. Nikoho se nebát, naopak být silný takticky, běžecky i duchem,“ vyzdvihl Koubek.

Ať chcete, nebo ne, atmosféra utkání na ohromném, ale téměř prázdném Volksparkstadionu sebral zážitek z důležitého klání na evropské scéně. Spíš vrátil vzpomínky do covidových sezon z let 2020 a 2021, což už si nikdo nepřeje znovu zažít. „Ale naši fanoušci byli slyšet,“ ocenil plzeňský obránce Václav Jemelka.

Na druhou bundesligu, kde bojuje Hamburk i s Adamem Karabcem o návrat na elitní scénu, bývá stadion pravidelně vyprodaný. Bez problémů se naplňuje kapacita 57 000 diváků, atmosféra je elektrizující. Jenže zápasy lídra ukrajinské ligy, který v Hamburku nastupuje kvůli trvající ruské agresi, lidi v přístavním městě netáhnou.

Během čtvrtečního klání byl nejvíc slyšet kotel zhruba 200 plzeňských fanoušků, kteří se starali aspoň o nějakou atmosféru. Při sledování utkání na člověka padnou viditelné následky války – pokud by Kyjev za normálních okolností nastupoval na svém stadionu, kam se vejde 70 000 diváků, šlo by o úplně jiný zážitek před jinou návštěvou.

Přes všechny okolnosti se nehrál vůbec špatný fotbal. Plzeň začala silným tlakem, dopředu naplánovaným presinkem, který obstarávala útočná trojice Jirka, Vydra, Šulc. Největší možnosti nevyužil právě Jirka, který se později „vykoupil“ asistenci na Vydrovu úvodní trefu. „Je v nejlepší formě za angažmá v Plzni. Trvalo to déle, ale neustále jsem mu věřil, protože to na tréninku vidím. Podobné góly jsou tam běžná věc,“ ocenil Koubek.

Spolu s hráči i vedením si po zápase vychutnával vítězný pokřik, z kabiny až do mixzóny k novinářům pronikal popěvek ‚My pijeme Gambrinus.‘ Plzeň zkrátka zvládla další velký výkon, v závěru vyčerpaní hráči blokovali množství střel a jen vzájemnou soudržností ustáli velký tlak. „Velmi dobrý, organizovaný, týmový výkon. V soudržnosti je naše síla,“ shrnul Koubek.