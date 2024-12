Plzeň cílí na (rozklížené) United. V kampani pošťuchuje soupeře

Plzni zbývají do konce roku odehrát dva zápasy. Už ve čtvrtek půjde o zcela výjimečné klání podzimu. Na západ Čech přijede poprvé v historii Manchester United, jedna z nejslavnějších značek světa. Klub láká příznivce na spousty mimořádných akcí spojených se zápasem proti anglickému gigantovi. V důležité bitvě o postup do jarního play off Evropské ligy může Viktoria využít toho, že silná organizace není v ideálním rozpoložení a prochází turbulentními změnami.

V pondělí dopoledne měli v Plzni na programu pozápasový trénink, kolem Doosan Areny byl klid. Ale jen zdánlivý. Všichni v klubu už se připravují na výjimečný týden, který vyvrcholí čtvrtečním zápasem ligové fáze Evropské ligy proti Manchesteru United.

Plzeň od podzimu 2011, kdy poprvé prošla do hlavní fáze Ligy mistrů, změřila síly s elitními evropskými celky. V Doosan Areně se představily Bayern, Barcelona, Real, Atlétiko, AS Řím nebo Manchester City. Ale „červený“ klub z Manchesteru, ten na západ Čech dorazí poprvé v historii.

Západočeši své fanoušky lákají na celou řadu akcí spojených se zápasem – jeden z hlavních partnerů klubu vyrobil speciální edici plechovek, ve spolupráci s městem jsou připraveny unikátní světelné instalace (ve středu i ve čtvrtek večer přímo ve městě i v okolí Doosan Areny, z radnice na náměstí půjde světelný paprsek do nebe v červenomodrých barvách viditelný v širokém okolí).

Celá kampaň nese název „Red is not enough, but with blue it´s tough“, volně přeloženo: „Červená nestačí, teprve s modrou je to síla.“ Naráží na červené klubové barvy United a červenomodrou Plzeň. „Samozřejmě se vší úctou a obrovským respektem k soupeři. Zvolený slogan by měl oslovit nejen naše fanoušky, ale i příznivce United, kterých do Plzně dorazí přes osm set,“ řekl Jaromír Hamouz, obchodně-marketingový ředitel klubu. „Čeká nás velký zápas, který bude svátkem pro celý klub, město i region, všechny naše partnery i fanoušky,“ zdůraznil Adolf Šádek, generální ředitel a předseda představenstva klubu.

Co chystá Plzeň na zápas s United speciální edice pivních plechovek

světelná instalace v okolí stadionu i po městě

městské dominanty obleče na sociálních sítích do klubových barev

ohnivá show před výkopem zápasu

Na vyprodaném plzeňském stadionu se představí hvězdný gigant, jenž prochází složitým obdobím. V listopadu nahradil nizozemského kouče Erika ten Haga mladý Portugalec Rúben Amorim (39), který se teprve sžívá v nové funkci. Tým prohrál dva poslední zápasy (Arsenal 0:2, Nottingham 2:3), v klubu skončil sportovní ředitel Dan Ashworth.

Jde už o několikátý pokus nastartovat v bohatém a silném klubu novou, úspěšnou éru. Jenže United neprožívají dobrou sezonu – po 15 kolech jsou na 13. místě tabulky Premier League, pro jeden z největších klubů v Anglii i světa jde o naprosto nepřijatelnou pozici.

Vedení před listopadovou reprezentační pauzou odvolalo neúspěšného (v součtu s vyžádanými posilami extrémně drahého) ten Haga, místo něj vykoupilo z úspěšné mise ve Sportingu Amorima. Tým pod ambiciózním koučem prochází za pochodu značnými změnami. Výrazně pookřála kabina, trenér svým vystupováním dokáže hráče získat na svou stranu. Jenže na hřišti to pořád drhne – tým dělá velké množství zbytečných chyb a ztrácí zajímavě rozjeté zápasy. Než se plně projeví vize nového kouče a jeho styl fotbalu, ještě to pár týdnů, spíš měsíců, potrvá.

Do Plzně nejede tým prošpikovaný reprezentanty a zvučnými jmény na výlet. Manchester je po pěti kolech v ligové fázi Evropské ligy na 12. místě se stejným počtem bodů jako Viktoria, která je o příčku za čtvrtečním soupeřem. Zápasy United poutají velkou pozornost – s klubem přiletí do Česka ansábl fanoušků i lidí z médií – do Plzně je akreditovaných 45 fotografu a téměř 100 novinářů.

Viktoria chce využít horšího rozpoložení soupeře a pokusí se o senzační výsledek. Hráči v pondělí regenerovali po návratu z Karviné, kam mužstvo o víkendu kvůli úspoře času i energie cestovalo na ligový zápas letecky. Někteří hráči po tréninku podepisovali nachystané dresy jako vánoční dárky, třeba Václav Jemelka obědval s rodinou v nedaleké restauraci. Matěj Vydra poskytl Sportu exkluzivní rozhovor pro Ligu naruby, který vyjde ve středu. Všichni se už ale plně soustředí na konfrontaci s anglickou extrémní kvalitou.

