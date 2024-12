Novinář, který má 100 tisíc sledujících: Úzkostná nálada United a šance Plzně

Jaká je atmosféra v klubu po nástupu nového trenéra?

„Příchod Rubena Amorima přinesl klubu i hráčům malé povzbuzení. Na konci pod Erikem ten Hagem hrál tým až příliš zarputilý fotbal. Přes pozitivní změnu trenéra by se současná nálada na Old Trafford dala nejlépe popsat jako úzkostná. Amorim dal jasně najevo, že jeho tým bude muset občas trpět, než si zvykne na jeho odlišný způsob fotbalu. Odtrénoval pět zápasů a začíná být jasné, že někteří hráči vyhovují jeho taktickým nárokům lépe, než ostatní. Atmosféra není dobrá ani mezi fanoušky.“

Proč?

„Sir Jim Ratcliffe a INEOS (vlastníci klubu) se rozhodli zvýšit ceny vstupenek na 66 liber (přibližně 2000 korun) pro děti a seniory, což je mezi fanoušky nepopulární. Při prosincovém losování 3. kola FA Cupu jeden fanoušek United zamával obrázkem s nápisem ‚66 liber, zloději!‘. Ratcliffe pak poskytl rozhovor, kde vysvětlil, že je potřeba dělat obtížná a nezbytná rozhodnutí, aby se věci v klubu otočily a vrátily se do starých kolejí. Nicméně lidé jsou skeptičtí ohledně toho, zda je tohle správná cesta.“

Co očekáváte od zápasu v Plzni?

„United jsou v Evropské lize zatím neporaženi, ale jejich výkony proti Twente a FC Porto pod Ten Hagem vypadaly hodně neuspokojivě. Poté vyhráli nad PAOKem a Bödo/Glimt, zlepšili se, ale pořád jsou na 12. místě tabulky ligové fáze mimo TOP osmičku, kam potřebují, aby se vyhnuli kolu play off navíc. United by si ideálně přáli dojít v Evropské lize daleko. Soutěž dává Amorimovi další šanci vyzkoušet si věci se svým týmem, navíc další kola v soutěži pomůžou s příjmy klubu a zlepšením situace ohledně FFP (Financial Fair Play). Fanouškům United se také líbí vyhlídka na celkové vítězství. Finále se hraje v Bilbau, pro fanoušky je to obzvláště krásné místo s pěkným stadionem.“

Má Plzeň proti favoritovi šanci?

„Podle mě půjde o vyrovnaný zápas. United hrají v neděli derby s Manchesterem City, Amorim může v Plzni trochu protočit sestavu, aby nechal odpočinout hráče, jako jsou Rasmus Hojlund a Amad Diallo. Plzeň může profitovat i z domácího prostředí. United minulý týden inkasovali po rozích dva góly proti Arsenalu a ještě jeden od Nottinghamu. Tým brání standardky kombinovaně, toho lze využít správným rozehráním a chytrým náběhem. United mohou soupeře zatlačit, ale tipuji, že Plzeň dokáže anglický tým pozlobit.“

Je Amorim správným trenérem, který naváže na úspěšné roky pod Alexem Fergusonem?

„Působí jako velmi sebevědomý, charismatický hlavní trenér, komunikuje jasným způsobem a dokáže rychle získat hráče na svou stranu. Jde o výrazný kontrast oproti Eriku ten Hagovi. Byl dobrý z hlediska taktického myšlení, ale někdy pro něj bylo obtížné prosadit a vysvětlit týmu své záměry.“

Jakým stylem se nový kouč Amorim vyznačuje?

„Je známý tím, že upřednostňuje rozestavení 3-4-3 nebo 3-4-2-1, což už v United začal zavádět. Požádal fanoušky a média, aby se nezaobírali změnou rozestavení, protože United tradičně nepoužívají wingbeky, ale místo toho se zaměřili na směr a způsob hry, který se snaží do týmu dostat. Pět zápasů je příliš malý vzorek na to, aby se dalo říct, zda dokáže proměnit sezonu United v úspěšnou. Existuje víra, že nakonec se pod ním věci obrátí. Vedení a lidé v klubu dobře chápou, že Amorim bude potřebovat možná několik sezon, aby se tým podobal tomu, co on na hřišti opravdu chce.“

Co s týmem v dalších měsících hodlá dělat, aby zlepšil hru i výsledky?

„Amorimovo 3-4-3 ve Sportingu Lisabon bylo známé tím, že hrál hodně odvážně v držení míče a agresivitě, pokud byl mimo balon. Od svého příchodu do United opakuje nutnost zlepšit týmovou fyzičku. Proto své hráče v posledních pěti zápasech hodně střídal. Chce si nejen dobře prohlédnout všechny členy kádru, ale chce je také udržet fit do následujícího nabitého programu.“

Na koho nejvíc spoléhá?

„Kapitán Bruno Fernandes se ukazuje jako klíčový hráč. Fyzicky je ve výtečném stavu, hraje v plné zátěži bez zranění, což je užitečné pro trenéra. V rozestavení 3-4-2-1 dokáže hrát jednoho ze středních záložníků nebo jako jedna z desítek hrající pod útočníkem. V posledních týdnech se také zlepšil střední defenzivní záložník Manuel Ugarte, který pod Amorimem hrál ve Sportingu. Je dostatečně tvrdý, dobře zvládá jednoduché přihrávky. Amad Diallo vypadá pod Amorimem jako jeho oblíbená volba na pravého wingbeka. Ale nehraje všechno, protože Amorim se snaží hráče udržet v kondici.“

Dají se čekat v zimě výrazné přestupy?

„V lednovém okně se objevují četné zvěsti o podepsání smlouvy nových hráčů, ale obecně se má za to, že United teď nemají velkou hotovost. Navíc si musí hlídat předpisy FFP (Financial Fair Play). Příští měsíc od klubu nečekejte velkou přestupovou aktivitu.“