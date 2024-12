Trpišovský: Kluci si zase sáhli na dno. Chyba Zafeirise? Jsme tým

Není to tak dávno, co Slavia v Evropě trpěla především mimo Eden. Na venkovních hřištích nedokázala naplno ukázat svou sílu. Teď trpí naprosto opačným problémem, soupeři si do Prahy jezdí pro body. Naposledy Anderlecht, který vyhrál 2:1. „Soupeři se na nás často víc chystají, třeba si i zmenší přípravu na ligový zápas,“ hledal důvody Jindřich Trpišovský. U svých svěřenců vidí problém na obou stranách hřiště.

Domácí rozloučení s rokem 2024 si Trpišovský určitě představoval jinak. Slavia počtvrté řadě v Evropské lize prohrála. „Soupeř měl ve finální třetině větší kvalitu než my, byl produktivnější, technicky velice dobrý. Ve druhé půli jsme se přeskupili, dali kontaktní gól ze standardky, ale další už jsme nepřidali. Budu se asi opakovat, ale rozhoduje chování ve vápně,“ začal tiskovou konferenci.

Nedávno jsme se tu bavili o tom, že Slavia strádá v Evropě na hřišti soupeřů. Teď potřetí ztratila doma. Vidíte nějaký důvod?

„Dostáváme dost gólů, na které nejsme zvyklí. Jedna věc je, že góly nedáváme, ale čtyři jsme doma v Evropě dostali. To je moc. Soupeři jsou ohromně produktivní, dvě střely na bránu, dva góly. Podobné to bylo s Fenerbahce. Kvalifikace jsme tu začali dobře, porazili jsme Union i Lille, v tom bych věci nehledal. Poté, co jsme ale dvakrát prohráli venku, jsme se dostali do situace, kdy jsme viděli, že to musíme urvat doma. Možná jsme pak někdy trochu netrpěliví, hrajeme to moc vabank nahoru dolu. Defenziva je stále naše doména, soupeř nemá pět či sedm šancí, ale to, co mají, vyřeší.“

Není to tím, že Slavia v Evropě už doma platí v zápasech za lehkého favorita? Týmy sem očividně jezdí s taktikou vám hru co nejvíce jakýmkoliv způsobem rozkouskovat…

„Něco na tom je, cítíme svou sílu v intenzitě a chceme tak zápas vést. Soupeři se do toho ale opakovaně nechtějí pustit. Posledních pět zápasů je jak přes kopírák. Týmy jsou vyspělé, mají zbraně, se kterými mohou zápas vyhrát. Soupeři jsou si vědomí, že technika je jejich síla a nechtějí se pouštět do naší hry. Slavia má v Evropě respekt, co se tady i s nimi bavíme, často se na nás víc připravují třeba i na úkor ligových zápasů. S tím ale musíme počítat. My tento styl chceme hrát, je to naše cesta a nebudeme z ní ustupovat.“

Zápasu udala ráz chyba Christose Zafeirise. Vyčítáte mu ji?

„Jsme tým, společně i prohráváme. Chyba nás mrzí, přišla ve chvíli, kdy jsme hráli dobře. Nabídli jsme jim něco, co soupeři na této úrovní trestají. Soupeř udělal v první půli třikrát něco podobného, ale my jsme to nevyřešili. Stejně jako jsme týmově gól dali, tak jsme ho dostali. Na výčitky není prostor.“

Jak moc vám pomůže zimní pauza, kde přejde primární fokus na Evropskou ligu?

„Těšíme se na to dost, především ti hráči, co jsou v zápřahu i v reprezentaci prakticky nonstop od ledna. 18 dní volna skoro po roce je pro ně super. Je to hodně individuální, někdy potřebuje vypnout i hlava. Je to hodně atypické, 22. ledna hrajeme, musíme být velice brzy připraveni na topovou úroveň.“

Ale ze všeho nejdřív přijde v neděli zápas v Teplicích. Co od něj čekáte?

„Čekám těžký zápas. Teď jsme prohráli, kluci si ale sáhli na dno, koukal jsem rychle na data a jsou na topové úrovni. Jako proti Lille či v derby. Opět se podívali na hranici. Co Ogbu a spol. dělali v posledních minutách, aby to urvali, bylo neskutečné. Teplice se na nás týden chystají, čeká nás dobývání a fyzický fotbal. Vyhodnotíme si stav týmu a už teď jsme se o něm bavili v kabině. Musí nám pomoct i hráči, kteří teď nehráli.“