Trpišovský po konci v EL: Fenerbahce bylo zlom. Odchody jsou naplánované

Proč poslepovaná sestava na PAOKu neuspěla?

„Budu se opakovat z podzimu, nevyužili jsme šance a byli jsme slabší v boxech. Naše nejlepší pasáž byly konec prvního poločasu a vstup do druhého, pak už to bylo vabank. Škoda gólů, nechali jsme si zaběhnout hráče za záda, z toho je penalta, pak uděláme chybu v rozehrávce.“

Co pro klub znamená na jaře fakt, že nebudete v pohárech? Především co se týče kádru.

„Jde o dlouhé období, kdy se nedá s ničím moc manipulovat. Takže k nějakým odchodům dojde, ale ty už byly víceméně naplánované. Musíme myslet na to, že nás čeká boj do konce května. Musíme vzít v potaz, že můžeme použít i hráče z B týmu. Teď se hlavně musíme dát zdravotně do kupy na start ligy. A taková situace, jako přišla teď, se klidně může opakovat. Ale jak říkám, odchody naplánované byly tak i tak.“

Když se za těmi evropskými ztrátami ohlédnete, která vám nedá spát?

„Každý večer po zápase od druhého kola jsem přemýšlel, jak jsme zrovna v tom utkání nevyhráli. V každém jsme mohli a měli bodovat. Po Frankfurtu jsem cítil, že se nám to trochu opakuje, dobré výkony, ale nesaháme na body. Z dvou domácích zápasů po Frankfurtu jsem očekával šest bodů. Byl jsem přesvědčen, že Fenerbahce zvládneme, dokonce jsme vedli. Místo poločasového vedení 3:0 jsme prohráli 1:2. Za remízového stavu si ještě pamatuji, jak jsem obráncům říkal, že i bod vlastně bude dobrý, ať se nehrnou dopředu, ale znovu jsme inkasovali. Hodilo nás to do situace, kterou jsme nečekali, proteklo nám to mezi rukama. Zpětně lituji nejvíc tohoto zápasu. Ale Anderlecht jsme měli také stoprocentně vyhrát.“

Co se ve vás odehrává? Smutek, vztek, zklamání?

„Nejvíc asi zklamání. V tom, že nepřijdou další zápasy, které by si tým i skvělí fanoušci zasloužili. Mám v sobě mrzutost, dali jsme v posledních pěti zápasech jen dva góly, i když ve střelách jsme někde na vrchu Evropy. Tým nebyl v jednoduché situaci, ale i tak tam teď dal všechno. Fotbal se hraje, aby se došlo co nejdál, ale odměnu nemáme.“

Nasadil jste dvojici teenagerů. Jak složil Mikuláš Konečný svou fotbalovou maturitu?

„Těžký křest na půdě řeckého mistra. Jako kdyby ho chtěl soupeř v úvodu prověřit, vše šlo přes jeho prostor. Měl tam složitý moment, kdy se z jeho souboje balon odrazil a šel mu hráč za záda. Vstup byl od něj rozpačitější, řešil jsem s ním dostupování, je zvyklý hrát spíše zleva. Jeho výkon pak gradoval a uhrál některé těžké situace jeden na jednoho, vyndal tam spoustu centrů ze standardek. Pro něj skvělé zkušenosti, ale škoda výsledku. Je to pro nás velký příslib.“

A co druhý mladík Dominik Pech?

„Pro mě je to velké pozitivum zápasu. Výborný výkon s míčem, skvělá přechodová fáze. Celkově výborný, proto byl na hřišti celý zápas. Škoda dvou situací, kdy se za stavu 0:0 dostal za obranu. Řadím ho k nejlepším hráčům.“

Tomáš Chorý nemohl vůbec zasáhnout?

„Ano, bohužel. Absolvoval předzápasový trénink, dopoledne se rozcvičoval, ale po příjezdu na stadionu se mu udělalo zle. Takhle jsem ho neviděl ani na soustředění, sotva se držel na nohou.“