Viróza se zastavila, Slavia o všechno i s teenagery: naděje, nebo hrobka

Je to tady. Zápas, který určí ráz slávistického jara. Utkání v Soluni buď definitivně nasměruje slávistický fokus na domácí ligu a pohár, nebo ještě zažehne naději jízdy vyřazovacími koly v Evropské lize. Současný zdravotní stav „sešívaných“ ale spíš ukazuje na první možnost, ačkoli další nemocní v kádru naštěstí nepřibyli. Před zápasem na PAOKu tak Jindřich Trpišovský vyhlásil: „Chceme body do koeficientu, bojovat o jméno klubu a mít doma o co hrát.“

Z tepla do tepla. Alespoň tuto výhodu svěřenci Jindřicha Trpišovského měli, když se z vysluněné španělské Marbelly přesunuli jen do o 3 stupně Celsia chladnější Soluně. V tuto chvíli potřebují slávisté každou takovou malou výhodu, která se najde. Kde hledat další? Dá se sice říct, že domácí PAOK je rozehraný (v Řecku se liga hraje i v lednu), ale v roce 2025 dosud nezvítězil, dokonce třikrát prohrál.

A tady seznam výhod Slavie končí. Viróza ve Španělsku sabotovala přípravu, odpadli zraněný Lukáš Provod a nemocný Jan Bořil. Do toho Slavia hraje na horké půdě soupeře a ke všemu je na ní tlak bezpodmínečné výhry. Řeky udrží ve slušné šanci na postup i remíza – projekce počítají jejich šance na play off na 57 %, téměř dvakrát vyšší než slávistické. Není tak divu, že kurzy na hostující tým pomalu, ale jistě vylezly v posledních dnech nahoru.

Jak je to tedy se zdravotním stavem Pražanů? Jindřich Trpišovský naštěstí na tiskové konferenci mohl vyslovit to, v co doufal od neděle: „Poslední tři dny nám nepřibývá nikdo nový nemocný.“

Zhruba třináctičlenná skupina hráčů, která virózu vůbec neprodělala, se naprosto izolovala od ostatních, čímž se podařilo předávání nemoci zastavit. Zbytek? Trénuje separé, tito hráči budou nejspíše schopni naskočit jen z lavičky.

„To dává prostor zajímavým těm, kterým jsme dali příležitost během podzimu. Mám radost, že šanci dostane třeba hráč, o kterém si už dlouho myslíme, že na to má, zaslouží si to a potvrdil to v kempu. Jsem zvědav, jestli naznačí své možnosti pro Slavii i český fotbal,“ naznačoval Trpišovský. S největší pravděpodobností tak do ostrého zápasu naskočí minimálně jeden z dvojice teenagerů Mikuláš Konečný, Dominik Pech.

Kdo začne v boji o evropské jaro od začátku a kdo na lavičce, tak hráči už pár dní vědí. A znají i tíhu zápasu – prohra nebo remíza by znamenala, že poslední domácí zápas s Malmö už bude s trochou nadsázky jen přátelák. „Ale o tom nechceme přemýšlet,“ ujišťuje Trpišovský. „Chceme body do koeficientu, bojovat o jméno klubu a mít doma o co hrát.“

Další překážkou na slávistické cestě je absence kapitána. Klasičtí kandidáti Jan Bořil a Lukáš Provod jsou mimo, Tomáš Holeš v základní sestavě nezačne. Trpišovský i ohledně kapitánské pásky tajnůstkařil a není vyloučeno, že ji nasadí i cizinec – Igoh Ogbu či Christos Zafeiris. Ten má ve své rodné zemi dvojitou motivaci zazářit.

„Spoluhráči se mě na PAOK nevyptávali. Viděli jsme ho na videu a všichni vědí, jak kvalitní tým to je. Mé poznatky nebyly potřeba,“ poznamenal Zafeiris, motor slávistické zálohy.

Mistr minulého ročníku řecké ligy nastupuje na historickém stánku Toumba, který už při losu milovník stadionů Trpišovský vyhlížel. Jeho bouřlivou atmosféru si totiž už jednou vychutnal s Libercem. V jednoduchém překladu „Hrobka“ je slavným 66 let starým a relativně nízkým stadionem, ze kterého dokážou tamní fanoušci udělat peklo. V říjnu se o jejich síle přesvědčila Plzeň, když tribuny dohnaly své svěřence k pozdnímu vyrovnání z 0:2 na 2:2.

Pokud něco podobného PAOK zopakuje i dnes, může jít zhruba na devět měsíců o poslední evropský výjezd Slavie. V kontextu boje o titul by o komplikaci nešlo, ale z hlediska zkušeností a reklamy českému fotbalu by byla velká škoda, kdyby nad Slavií „Hrobka“ přeci jen zaklapla své víko.