Plzeň ve Španělsku: údiv i hra o miliony. Kolik může Viktoria vydělat?

Viktoria zůstává jako jediný z českých klubů v pohárech i do vyřazovací fáze a už vyhlíží dalšího zvučného soupeře. Na půdu silného španělského celku, kde na hřišti mimo jiných řádí i bratři Williamsové, odletěla bez nervů a stresů, že musí za každou cenu uspět. Zápas lze brát za odměnu, i když každý v týmu hned upozorní, že proti tak obrovské kvalitě nelze cokoliv podcenit.

Stresující byl let do Španělska. Ve vzduchu to s leteckým speciálem z Prahy, který nesl plzeňskou výpravu, nepříjemně trhalo, tvrdé bylo i přistání. Jiné lety do Bilbaa se dokonce rušily a kvůli nepříznivému, silně větrnému počasí přesouvaly například do Madridu. Podmínky se zlepšily až během odpoledne.

„Za dobu, co jsem ve Viktorii, to byl jeden z horších letů, celkem to s námi házelo. Ale kopilot říkal, že to bude v pohodě, to mě trošku uklidnilo,“ usmíval se kapitán Viktorie Lukáš Kalvach.

Na večerním tréninku už bylo počasí příjemné, ideální podmínky. Zvedla se i nálada hráčů – hned po vstupu na trávník nádherné arény, kde už si na podzim zahrála Slavia a padla těsně 0:1, obdivovali obrovský stánek na kraji baskické metropole. „Kalvi, že tohle netrefíš,“ hecovali hráči lídra, aby zamířil balon na zavěšenou kamerku nad prostředkem hřiště.

Vše tradičně sledoval Adolf Šádek, jak je při pohárových výjezdech zvykem, trénink začal proslovem k hráčům v kolečku. Pak už se šlo do klasické rozcvičky a předzápasových rituálů. „Bratři Williamsové to tam v uvozovkách hrají sami. Nechci samozřejmě podceňovat ostatní hráče, ale Nico je mistr Evropy,“ vyzdvihl útočník Matěj Vydra největší domácí hvězdu.

Trénink s týmem absolvovali i Rafiu Durosinmi, Amar Memič a Merchas Doski, kteří nejsou na soupisce pro ligovou fázi evropských pohárů a do čtvrtečního zápasu nemohou nastoupit.

Plzeň zkusí zaskočit extrémně silného a takticky vyzrálého soka, aktuálně třetí celek tabulky Evropské ligy. V případě výhry a možného proniknutí do elitní osmičky se týmu otvírají zajímavá finanční lákadla.

Viktoria by v případě umístění mezi nejlepšími osmi celky šla rovnou do osmifinále soutěže, jenom to jí může vynést 1,75 milionu eur (zhruba 44 milionů korun). K tomu náleží i bonus 600 000 eur (15 milionů korun) za umístění v první osmičce. Za výhru v ligové fázi kluby dostávají 450 000 eur (11,3 milionu). V součtu to dělá přibližně 70 milionů korun před zdaněním, to už je zajímavá suma. Jistých má Viktoria 300 000 eur za postup do play off.

„Viděl jsem nějakou předpověď, že nám počítač dává naději asi jenom třináct procent, je to na základě rozlosování a soupeřů, které mají v závěrečném kole týmy v první osmičce tabulky. Je to jeden z podpůrných motivů, ale myslíme spíš na sportovní stránku výkonu,“ dodal trenér Miroslav Koubek. Po tiskové konferenci s úsměvem vzpomínal na dramatické cesty letadlem ještě v době, kdy chytal za Spartu.

Už teď Plzeň výrazně plní daný plán a zlepšuje si evropské renomé, hraje i za český klubový koeficient. „Chceme podat dobrý výkon, kvalitně prezentovat klub, aby ze zápasu byl co nejpozitivnější výstup,“ vyhlásil trenér před náročnou zkouškou.

bonusy z EL

600 000 eur - za umístění do 8 místa v ligové fázi

300 000 eur - za umístění od 9. do 16. místa

300 000 eur - za účast v prvním vyřazovacím kole

450 000 eur - za výhru v ligové fázi