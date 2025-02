Šulc před evropskou odvetou: Zkoušeli jsme penalty a dobrý, musíme přitvrdit

Miroslav Koubek nebyl s prohrou Plzně spokojený, do odvety ale neskládá zbraně • ČTK / AP / Denes Erdos

Proti Anderlechtu (2:0) penaltu na domácím stadionu nedal, při výhře Plzně si z toho ale velkou hlavu nedělal. Pavel Šulc je i přes lehce slabší rozjezd jara stále nenahraditelným článkem ofenzivy Viktorie, spoléhat se na něj bude i v odvetě 1. kola play off Evropské ligy s Ferencvárosem. „Penalty jsme zkoušeli a dobrý,“ usmíval se nejproduktivnější západočeský hráč probíhající sezony.

Co musíte udělat oproti prvnímu zápasu jinak?

„Určitě přitvrdit, celkově zlepšit naši práci a kvalitu na balonu ve finální fázi.“

Jste lépe připravení na jejich styl hry?

„Proti nám hru oproti jiným zápasům hodně zjednodušili, hráli na dva vysoké útočníky nahoru a nesnažili se moc rozehrávat. Věděli, že týmy dokážeme presovat a trestat je, tahle taktika jim vyšla.“

Jak vstřebáváte náročný týden?

„Jdeme zápas od zápasu, sice to je klišé, ale je to tak. Teď hrajeme o Evropu, pak nás čeká liga, podle toho se připravujeme.“

V jarní části sezony jste se rozjížděl pomaleji, už se na hřišti cítíte lépe?

(chvíli se odmlčí) „Neřekl bych úplně, že jsem to měl na začátku jara náročnější. Měl jsem pomalejší rozjezd, ale třeba v běžeckém tempu se má čísla ani nezhoršila. V zápasech, které jsem odehrál, tohle bylo v pořádku.“

Anketa Postoupí fotbalisté Plzně v Evropské lize přes Ferencváros? ANO NE

Pomáhá vám v ofenzivě návrat Rafia Durosinmiho?

„Máme teď vepředu čtyři různé typy, se všemi se mi spolupracuje dobře. Když jsou na hřišti vyšší útočníci (v Teplicích Durosinmi, Vašulín), je to snazší v tom, že se balony odráží víc k nám. Když nastoupí náběhoví útočníci (Vydra, Adu), máme trošku jiné úkoly, dáváme to spíš za obranu, balony nejdou tolik… A dál už to říkat nebudu.“ (s úsměvem se otočí na vedle sedícího trenéra Miroslava Koubka)

Zvedla vám sebevědomí výhra v Teplicích?

„Hodně jsme to chtěli zvládnout, abychom zůstali odskočení před Spartou a udrželi se na druhé pozici. Zároveň jsem rád, jakým stylem jsme zápas odehráli, od stavu dva nula si ho pohlídali.“

Jsou pro večerní utkání strašákem nízké teploty?

„Zima je, ale na každý zápas se připravujeme stejně. Jdeme do zápasu na sto procent zahřátí a je to v pohodě.“

Trénovali jste penalty pro případný rozstřel?

„Zkoušeli jsme je, řekl, bych že dobrý.“ (usmívá se)