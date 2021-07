Plzni se přiblížil případný soupeř v KL. Velšané smetli Žalgiris 5:0

Radost plzeňských fotbalistů po brance do sítě Domažlic • FCVP/Jan Kubíček

Pokud fotbalisté Plzně postoupí do 3. předkola Konferenční ligy přes Dynamo Brest, narazí v něm s nejvyšší pravděpodobností na celek The New Saints. Velšský tým totiž v prvním duelu 2. předkola překvapivě deklasoval v Marijampole litevského soupeře Kauno Žalgiris 5:0. Odveta se bude hrát příští týden.