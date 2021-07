Bílek zažil prohru s Brestem 3:6: Není to dobrá zkušenost. Chybí čtyři hráči

Jak to vypadá se zdravotním stavem mužstva?

„Proti Brestu nenastoupí Staněk, Bucha, Kalvach a Havel. Všichni mají určité zdravotní problémy.“

Je to velká komplikace?

„Jde o důležité hráče, na druhou stranu máme kádr dostatečně široký, abychom si s absencemi poradili. Zamotanou hlavu z toho nemám. Zranění a nemoci přicházejí. Věřím, že ti, co nastoupí, odvedou dobrý výkon a po zápase budeme všichni spokojení.“

Posílila vaši víru v kvalitu kádru solidně zvládnutá příprava?

„Na soustředění jsme sehráli tři poměrně těžké zápasy proti čtvrtému týmu rumunské ligy a dvěma ruským celkům. Vedli jsme si docela dobře, z naší hry mám dobrý pocit. Ovšem byly to jen přípravné duely. Až zítra nás čeká soutěžní zápas. Bude to o něčem jiném, tlak bude jiný. Chceme se dostat do základní skupiny, první utkání musíme jednoznačně zvládnout. Jsem přesvědčený, že se nám to povede. Herně i výsledkově.“

Co od Brestu očekáváte?

„V domácí lize velmi málo inkasuje, z patnácti zápasů dostal jen deset branek. Do defenzivy hrají velmi poctivě, často remizují. To svědčí o tom, že mají hru založenou na velmi poctivé obraně, ale také hrají velmi rychle dopředu. V tom jsou nebezpeční. V útoku mají hráče z Ukrajiny, který je velmi nebezpečný nejen okolo pokutového území, ale i uvnitř (Stanislav Bilenkij). Má velmi dobrou střelu. Na tohoto útočníka a bleskové brejky si musíme dávat velký pozor.“

Máte jasno o sestavě?

„Nebude totožná jako v generálce proti Tule, ale hodně podobná. Mám otazník u dvou postů.“

V jakém rozestavení nastoupíte?

„Do zápasu půjdeme se čtyřobráncovou formací, ale nevylučuji, že v sezoně to můžeme změnit. Na soustředění jsme se ale více věnovali systému se čtyřmi beky. I generálku jsme takto odehráli.“

Jakub Brabec je na zápas připravený?

„Kuba se vrátil z mistrovství Evropy, měl asi čtyři dny dovolené, což nebylo moc. Těsně po šampionátu jsem s ním mluvil. Chtěl jsem, aby se připojil, co nejdříve, jelikož jsem si uvědomoval, v jaké jsme situaci. Kuba po chvíli naskočil do zápasu, vedl si velmi dobře. Vítám, že je zdravý. Uvidíme, jak to bude v budoucnu. Zda na něj přijde nabídka, či nikoliv.“

Od začátku sezony platí nová pravidla v pohárech. Gól vstřelený na cizím stadionu se už nepočítá za dva. Berete tuhle novinku?

„Určitá změna to je, ale pokud chceme postoupit, musíme vstřelit o jeden gól více než soupeř. Je to jednoduché.“

S Brestem máte čerstvou osobní zkušenost, loni jste během angažmá v Astaně prohrál s běloruským soupeřem 3:6. Máte extra motivaci?

„To je pravda. (směje se) Ale Brest je nyní jiným mužstvem. Došlo tam k velkým změnám. Navíc netrénuju Astanu, ale Plzeň. Každopádně moje zkušenost dobrá není, proto si přeju, aby nám zítřejší zápas vyšel podstatně lépe.“