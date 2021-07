Hofmann cítí z týmu před Plovdivem větší sílu: Polsko? Nemohl jsem čekat

Nabídky z Maďarska a Thajska dal stranou. Do Polska chtěl, jenže nováček Ekstraklasy z Niecieczy si dával s podpisem smlouvy na čas. A když mu Slovácko nabídlo to, co si přál, neváhal. Ve čtvrtek vstoupí Stanislav Hofmann (31) se svým osudovým klubem do Konferenční ligy. „Tady si můžu uhrát peníze na hřišti,“ líčí stoper před duelem druhého předkola v Plovdivu (od 19 hodin).

Nejlepší náhrada za Stanislava Hofmanna? Stanislav Hofmann! Nová dohoda se zkušeným obráncem Slovácku bodla. Spokojený je i odchovanec Mostu, byť měl původně v plánu zahraniční angažmá. „Nakonec mi to dávalo větší smysl,“ říká v rozhovoru pro Sport k návratu do Uherského Hradiště. V zimě může být jeho odchod na stole znovu.

Jak vidíte ambice Slovácka proti Plovdivu, druhému celku bulharské ligy?

„Historicky hrají poháry skoro pořád, takže zkušeností mají hodně. Hráli i s Tottenhamem. Koukal jsem na kurzy a jsou proti nám favoritem. (úsměv) Asi to tak bude. Ale nemyslím, že bychom byli úplně bez šance. Co vím, pár hráčů jim odešlo.“

Jaká je síla vašeho týmu?

„Minulá sezona nás dost posílila po stránce sebevědomí. Přijde mi, že máme větší sílu. V generálce vypadal velmi dobře Regi (Regino Cicilia). Už si tu zvykl, může nám hodně pomoct a být ten gólový útočník. Navíc jsme spolu hodně dlouho. Příprava proběhla v pohodě, neprohrávali jsme. Všichni věříme, že nás čeká další dobrá sezona. Každého bavilo hrát nahoře. Užívali jsme si to víc než někde v klidném středu tabulky, kde o nic nejde.“

Máte i novou brankářskou jedničku Filipa Nguyena z Liberce. Také on pomůže?

„Je zkušený, v Liberci chytal poháry. Byl i v reprezentaci. Kvalitu určitě má. Ale i Pavlovi Bajzovi se v přípravě dařilo. Nguyenův příchod pomohl i ostatním gólmanům, přibyla konkurence.“

Vy jste po sezoně oznámil, že jdete do zahraničí. Měl jste těsně před dohodou s polským klubem Termalica Nieciecza. Proč to nedopadlo?

„Po sezoně jsem jel do Polska, s klubem jsme se prakticky dohodli. Jenže se to zaseklo. Tři kola před koncem měli skoro jistý postup ze druhé ligy. Chyběl jim bod, ale nebyli schopní ho získat. Muselo se čekat na poslední zápas. Když ho udělali, volali mi, že bez majitelky, která je na dovolené, nemůžou podepisovat smlouvy. Díval jsem se, že začali dělat první přestupy, až když jsme měli ve Slovácku už čtrnáct dní přípravu. Končili později než my. Řekl jsem jim, že už nemůžu čekat. Už kvůli rodině.“

Chápu, potřeboval jste jistotu.

„Nechtěl jsem se dostat do situace, že Slovácko vezme stopera a já budu muset čekat třeba další měsíc. Přišel bych o celou přípravu a šel někam až těsně před ligou. Do toho jsem si pořád volal s trenérem Svědíkem, který mou situaci znal. S Petrem Pojezným (ředitelem Slovácka) jsme se pak dohodli na smlouvě, která je pro všechny strany výhodná. Podmínky, které jsem chtěl, jsem dostal. Bylo by mi trošku líto, kdybych si nemohl s klukama zahrát poháry.“

Finančně byste si v Polsku pomohl výrazně?

„Je to sice nováček první ligy, ale majitelka klubu je hrozně bohatá. Podmínky byly o dost lepší, v Polsku jsou větší základní platy. Tady si můžu ty peníze uhrát na hřišti. Sice ne tolik, ale nakonec mi to dávalo ve Slovácku větší smysl. Možná budeme můj přestup řešit zase v zimě. Vím o několika hráčích, kteří taky chtěli jít do Polska, ale furt se na něco čekalo a nakonec to nedopadlo. Dost podobné jako já to měl nejspíš Petr Buchta.“

Co nabídka z Thajska?

„Shodli jsme se doma, že je nesmysl tam tahat děti. Ani za ty peníze to úplně nestálo. Chtěli jsme zůstat v Evropě. Ve hře byl ještě maďarský Mezökövesd, ale to mi zase nedávalo smysl fotbalově. Něco bych si tam vydělal, víc než tady. Ale je to ligový průměr. Ve Slovácku máme větší ambice. Nechtěl jsem chodit do horšího týmu.“