Oslabená Plzeň a „povinný postup“. Bílek jde s Brestem odčinit ponížení

Dva roky byli na suchu. Žili v poušti. Tok zlatavých dukátů z evropských pohárů se zastavil. Letní plzeňská mise má proto jasné motto: návrat do základní skupiny. A to stůj, co stůj. „Chceme se tam dostat,“ potvrdil trenér Michal Bílek. První soupeř? Běloruská záhada Dynamo Brest. Překročení této překážky v druhém předkole nově vzniklé Konferenční ligy se považuje za povinnost. A to navzdory bolestným absencím v kádru Viktorie. Mimo hru je čtveřice Staněk, Buchta, Kalvach a Havel.

Před rokem v srpnu – ještě coby trenér Astany – dostal od Brestu škaredě nařezáno. V prvním předkole Ligy mistrů prohrál Michal Bílek s běloruským soupeřem 3:6. Bylo to ponížení. „Není to dobrá zkušenost,“ ušklíbl se. Dobrodružství v Kazachstánu je již minulostí. Nyní vede Plzeň a touží Dynamo hned v otevíracím duelu druhého předkola Konferenční ligy vycvičit, složit na kolena. „Přeju si, aby nám zápas vyšel podstatně lépe,“ prohlásil.

Ostatně, nic jiného se ani neočekává. Brest prošel renovací kádru, je jiný než před rokem. Podle Marcela Ličky, experta na běloruský fotbal, je současný celek kvalitou o dvě patra níže, než Viktoria. „Bylo by opravdu velké překvapení, kdyby Plzeň nepostoupila. Bylo by to nelogické, byla by to senzace,“ řekl pro ČTK.

Západočeská chlouba se do základní skupiny některého z pohárů nepodívala dva roky. Před dvěma lety havarovala s Pavlem Vrbou, před rokem i s Adrianem Guľou. Pády v Evropě předznamenaly u obou pánů předčasný konec angažmá.

Na tahu je nyní Michal Bílek. Dostat Plzeň zpět do Evropy se žádá. Kvůli penězům, kvůli koeficientu, kvůli prestiži. „Chceme se dostat do základní skupiny, první utkání musíme jednoznačně zvládnout. Jsem přesvědčený, že se nám to povede. Herně i výsledkově,“ sebevědomě pravil na předzápasovém online brífinku s novináři.

A to navzdory dírám v sestavě. Kvůli zranění je mimo hru hned čtveřice hráčů základní sestavy: gólman Jindřich Staněk, pravý bek Milan Havel, mozek Lukáš Kalvach a hlavní kreativec Pavel Bucha. „Zamotanou hlavu z toho nemám. Zranění a nemoci přicházejí. Věřím, že ti, co nastoupí, odvedou dobrý výkon a po zápase budeme všichni spokojení,“ nehroutí se plzeňský kouč.

Proti úporně bránícímu Brestu vsadí na čtyřobráncovou formaci. Oblíbené rozestavení na tři stopery nechá minimálně pro začátek sezony u ledu. Uprostřed defenzivní linie bude Jakub Brabec, čtvrtfinalista mistrovství Evropy.

„Kuba se vrátil z turnaje, měl asi čtyři dny dovolené, což nebylo moc. Těsně po šampionátu jsem s ním mluvil. Chtěl jsem, aby se připojil, co nejdříve, jelikož jsem si uvědomoval, v jaké jsme situaci. Kuba po chvíli naskočil do přípravného zápasu, vedl si velmi dobře,“ chválil Bílek.

Hlediště Doosan Arény se může zaplnit z padesáti procent (5850). Vyprodáno ještě není. Ve středu zbývalo zhruba přes tisíc vstupenek.