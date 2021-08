Bílek před TNS: O Buchovi přemýšlím, Velšané mají skvělé standardky

Po úspěšně zvládnutém bělorusko-arménském dobrodružství se Plzeň střemhlav pouští do velšské neznámé. Na úvod třetího předkola Konferenční ligy bude mít ve čtvrtek práci v Cardiffu s The New Saints. „Chceme výsledek, který nám zaručí velkou šanci na postup,“ říká kouč Michal Bílek. Na stadionu by mělo být maximálně tisíc fanoušků. Odveta se hraje o týden později.

TNS vstřelili v předchozím předkole deset branek do sítě litevského celku. Nevylekalo vás to?

„Jednoznačně ukázali kvalitu. Jsou běhaví, hrají poctivě a agresivně, po zisku míče jdou okamžitě do brejku a mají výborné standardní situace. Těmi rozhodli utkání v minulém dvojzápase. Mají i rychlé hráče po stranách. Nečeká nás nic jednoduchého.“

Je někdo, kdo vás speciálně zaujal?

„Hrotový útočník (Mcmanus). Není tak rychlý, ale je silný a velký. Odvede obrovské penzum práce. Oni obecně nepřemýšlí o tom, zda ztratí či neztratí balon. Jakmile dojde k první variantě, hned pracují směrem dozadu. Celý tým je vyrovnaný. Vzadu mají obrovského středního obránce (Astles). Hraje skvěle hlavou, je platný při standardkách, navíc je i fotbalový.“

V čem je největší rozdíl oproti předchozímu soupeři Brestu?

„Je to celkem podobné. I oni hráli poměrně zezadu a spoléhali na rychlé protiútoky. TNS hraje celkem vysoko, v tom asi bude největší změna.“

Jak jste spokojený s nově složenou středovou řadou a jaký vliv má na úspěšný start Plzně do sezony?

„Kluci si vedli poměrně slušně. I když to není jednoduché, protože Moudou (Ndiaye) kopal ještě nedávno druhou ligu. Ale zvládá to poměrně dobře do defenzivy, v ofenzivě by mohl být ještě přesnější a platnější. Káčerovi vyšlo skvěle utkání na Bohemce, Šulc je zase platný v ofenzivě, protože má velmi dobrý pohyb. Jsem rád, že svoji šanci čapli.“

Jak moc si hrajete s nasazením Pavla Buchy, s nímž poprvé v sezoně můžete počítat?

„Uvidíme, jak bude vypadat, nicméně mám v hlavě variantu, že by nastoupil.“

Ještě k sestavě, zvažujete nasadit od začátku oba vysoké útočníky Beauguela a Chorého?

„Takhle jsme hráli v druhém poločase na Bohemians. Nebylo to jen o nakopávání, ale dobře jsme kombinovali. Kluci přidrželi balon a rozehráli ho po zemi. Takže ano, varianta to je, ale spíše půjdeme v úvodu s jedním útočníkem. Nechceme nic podcenit a poctivou hrou uhrát výsledek, který nám zaručí velkou šanci na postup.“