Havel: Levý bek? Tak mě Plzeň kupovala. Udělali jsme dobrý krok

Jak vznikl váš vedoucí gól?

„Určitě je příjemné, že jsem dal branku. Byl jsem ve správný čas na správném místě, šlo o gól celého mančaftu. Jany (Dominik Janošek) s Řízkem (Radim Řezník) to udělali skvěle, já jen doklepával. Je to super, ale jsme teprve v půlce, věřím, že jsme udělali dobrý krok k tomu, abychom všechno příští týden dotáhli a postoupili.“

Snažíte se hodně o útočné výpady?

„Máme od trenéra dané, že jako krajní obránci máme podporovat útok. Do vápna se dostávám celkem často, kdybych měl víc štěstí, odrazilo se to tam ke mně ještě dvakrát. Jednou mi chyběl kousíček, pak jsem tam mohl být ještě podruhé, když jsem to proběhl. Jsem rád za ten jeden gól i za výsledek.“

Co znamená výhra 2:0 pro odvetu v Bulharsku?

„Může se zdát, že je to dobrý výsledek. Ale pořád jde jen o poločas, vyzkoušeli jsme si, že je CSKA nepříjemný mančaft s nepříjemnými hráči nahoře. Uvidíme, kolik tam přijde lidí, určitě to nebude nic snadného. Ale zase se na odvetu nachystáme a věřím, že ji zvládneme.“

Poradil jste si s netradiční pozicí na levé straně obrany?

„Je ale pravda, že Plzeň mě jako levého beka kupovala. Delší dobu jsem tam nehrál, shodou náhod jsem si na to nedávno vzpomněl, že jsem sem přišel jako levý bek. Když za mnou trenér ráno přišel, že bych tam mohl hrát, určitě mě to potěšilo. Je to něco jiného, ale problém v tom není.“

Dělali vám útočníci soupeře problémy svou rychlostí?

„Všichni čtyři hráči nahoře byli nepříjemní, věděli jsme, co nás čeká. Trošku se zapomínali do obrany, toho jsme využili. Ale dopředu hráli pořád ve sprintu, jakmile si to navádí k bráně, je to těžké. Ale nějak jsme si s tím poradili a snad to bude za týden podobné.“