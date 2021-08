Kratochvíl po Žilině: Výsledek je krásný, ale jsme v půlce cesty

Byl to váš životní zápas?

„Asi ano. Dal jsem dva góly, ale mohl jsem dát tři, takže to mě mrzí. Zápas nehodnotím tak, že já jsem dal dva góly. Pro celý klub, kabinu, trenéry, všechny, co jsme tady, bylo toto vítězství strašně důležité, protože jsme měli špatnou sérii a potřebovali jsme tenhle výsledek. Je to dobrý první krok, ale zatím jsme stále jen v půlce.“

První poločas 4:0 byl z říše snů?

„Samozřejmě. Tohle asi nikdo nečekal, ale my jsme se dobře připravili, četli jejich hru a sbírali balony nahoře. Z toho pramenily i některé góly a vést 4:0 v poločase je nádherné. Ve druhém poločase jsme chtěli nějaký gól přidat. Já jsem měl šanci dát na 5:0, ale i oni se trošku zvedli a dokázali dát gól. Konečný výsledek je i tak krásný.“

Co vám chybělo ke zkompletování hattricku?

„Nečekal jsem už, že mi to Pilka (Václav Pilař pozn. red.) krásně vrátí a protihráč mi stál v přímo v cestě do brány, takže jsem ho musel obstřelit a nebylo tam moc místa. Samozřejmě to šlo dát a mrzí mě to.“

Skóre 5:1 po prvním duelu už vás hodně přibližuje základní skupině Konferenční ligy. Bude třeba krotit v kabině optimismus?

„Po zápase jsme si v kabině ani nezařvali. Víme, že jsme v půlce cesty, a tak to i bereme. Výsledek je samozřejmě krásný, ale u nich hrajeme na umělce, na které se Žilině hraje dobře. Budeme to u nich mít ještě těžké.“

Může umělá tráva hrát výrazně do karet domácím, kteří na ni jsou zvyklí?

„Myslím si, že určitě. Já si Žilinu pamatuji hrát vždycky na umělce a jsou na to zvyklí. Pro nás to bude určitě jiné. Stejně, jako pro ně byla jiná přírodní tráva.“

Žilina přijela s pověstí týmu hrajícího zajímavý fotbal. Dá se říct, že vás svojí naivitou zklamala?

„Já si myslím, že to bylo o nás, ne o Žilině. Oni se snaží hrát odzadu, ale my jsme na ně nalezli, dobře je dostupovali, sbírali balony a nic moc jsme jim nedovolili. Já hodnotím nás a myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas.“