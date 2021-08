Jablonec - Žilina 5:1. Kanonáda na severu! Dva góly dal Kratochvíl

Jablonec ještě nikdy nepostoupil v pohárech z kvalifikace. Na podzim 2018 si zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo bez nutnosti hrát předkola. Pokud by Severočeši slovenský tým vyřadili, inkasovali by za účast v hlavní fázi Evropské konferenční ligy bonus v přepočtu zhruba 75 milionů korun. Žilina si naposledy zahrála v pohárech skupinu v sezoně 2010/11, kdy prošla do hlavní fáze Ligy mistrů. Odveta na Slovensku je na programu příští čtvrtek.

Svěřenci trenéra Rady do kvalifikace Evropské konferenční ligy přešel po vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy se Celticem Glasgow (porážky 2:4 doma a 0:3 venku).

Žilina měla loni v souvislosti s koronavirovou krizí finanční problémy a vyhlásila likvidaci. Kvůli tomu se zbavila drahých hráčů a nyní vsází na mladíky. Věkový průměr soupisky je necelých 21 let. Navzdory tomu přešla přes tři předkola Evropské konferenční ligy. „Šošoni“ postupně vyřadili Dila Gori, Apollon Limassol a Tobol Kostanaj.

Proti Jablonci se však od začátku projevil velký rozdíl mezi oběma týmy. Domácí v 10. minutě otevřeli skóre. Houskův centr do vápna Pilař hlavou sklepl na Kratochvíla, který propálil brankáře Petráše. Ve 22. minutě přidal Kratochvíl druhý zásah, když Krobův pas na bližší tyč usměrnil do sítě.

Jablonečtí pokračovali v aktivní hře. Pilařova přízemní střela skončila těsně vedle. Agilní domácí záložník ve 32. minutě hlavou trefil Kiwiora do ruky, rozhodčí Kehlet ale protesty jabloneckých hráčů nevyslyšel a penaltu nenařídil. V další šanci Pilař o chvíli později vypálil před šestnáctkou mimo tři tyče.

Přesto domácí do konce úvodního dějství ještě dvakrát udeřili. V 41. minutě po Holíkově přihrávce kapitán Doležal prostřelil hostujícího gólmana. Mimořádně povedený první poločas korunoval další trefou v nastavení i díky Minárikově teči slovenský záložník Považanec.

Deset minut po přestávce Petráš vytáhl Kratochvílovu střelu zpoza vápna. Střelou z dálky se potom neprosadil ani Houska. Na opačné straně Rusnákův pokus minul branku.

V 65. minutě Pilař zpětnou přihrávkou našel Kratochvíla, jehož pohotové zakončení skončilo těsně vedle. O 10 minut později snížil prudkou ranou z šestnáctky Jibril. Doležal ani Čvančara následně čtyřbrankový náskok domácím nevrátili, ale Martinec hlavou po rohovém kopu už ano.

Jablonec zvítězil po pěti soutěžních zápasech a doma v pohárech triumfoval po osmi utkáních.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10. Kratochvíl, 23. Kratochvíl, 41. Doležal, 45+1. Považanec, 90. Martinec Hosté: 74. Džibril Sestavy Domácí: Hanuš – Holík, Kubista, Zelený, Krob – Považanec (84. Hübschman) – Pleštil (75. Malínský), Houska, Kratochvíl (79. Martinec), Pilař (79. Pilař) – Doležal (C) (84. Čvančara) Hosté: Petráš – Rusnák, Minárik (C), Kiwior, Anang – Gono (46. Slebodník), Fazlagič, Bičachčjan – Kaprálik (46. Sluka), Džibril (80. Goljan), Ďuriš (80. Goljan) Karty Domácí: Pleštil, Pilař, Holík Hosté: Bičachčjan, Sluka, Anang, Fazlagič, Rusnák Rozhodčí Kehlet – Hummelgaard, Sorensen (všichni DEN) Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou