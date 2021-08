Pernica: Nejhorší facka v zápase sezony. Je to hrozně špatně

Do odvety proti CSKA Sofia vedl Luděk Pernica svůj tým jako kapitán, ale v dobrém na ni vzpomínat nebude. „Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna,“ přiznal jedenatřicetiletý stoper po vyřazení Plzně z Konferenční ligy.

Jak těžce se to kouše?

„Nechci používat sprostá slova, ale prostě jsme to zase nezvládli. Už třetím rokem. Je to hrozně špatně.“

Jak moc zápas ovlivnil brzký inkasovaný gól?

„Ovlivnil, ani nevím, jak vlastně do brány spadl. Málo jsme tlačili na protihráče, ale pak jsme měli v prvním poločase nějaké šance, ale nic jsme neproměnili. A v prodloužení nás ještě potrestali, když hráli o jednoho míň.“

Podlehli jste bouřlivé atmosféře na stadionu?

„Těžko říct. Většina z nás má fanoušky ráda, je na každém, jak se s tím vypořádá. Byly pasáže, kdy jsme byli lepší, ale CSKA bylo na míči víc.“

Dostat gól v předposlední minutě prodloužení byla rána, že?

„Co k tomu dodat. Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna po faulu v rohu hřiště. Rozhodčí přitom pak nastavoval snad ještě šest minut, takže tam ještě nějaká šance byla. Ale už to byla křeč.“

Jak těžké teď bude přepnout na domácí soutěž?

„Musíme se z toho otřepat. Kromě jednoho zápasu jsme doteď ve všech zvítězili, tohle je pro nás nejhorší facka v nejdůležitějším zápase sezony. Musíme se nachystat hned na neděli do Mladé Boleslavi na Hradec.“