Musa: Union mi moc pomohl. Slavii ale věřím, v bundeslize by obstála

Slavii sleduje, fandí jí, zůstává v kontaktu s nedávnými spoluhráči. Kamarády má ale taky v Unionu Berlín, kde na jaře hostoval. Chorvatský útočník Petar Musa, který na konci srpna odešel z Edenu na hostování s opcí do portugalské Boavisty Porto, věří před zítřejším střetem českého mistra s vyslancem renomované bundesligy v Konferenční lize partě kouče Jindřicha Trpišovského. „Pro Slavii to bude velmi těžký zápas, ale myslím, že to zvládne,“ říká Musa v rozhovoru pro Sport.

Prestižní souboj dvou klubů, kde působil, ho mine. Útočník Petar Musa naskočil za Slavii ještě do třetího předkola Ligy mistrů proti Ferencvárosi Budapešť, pak už si ale zařizoval nové angažmá. Zítřejší souboj v rámci nové Konferenční ligy mezi „sešívanými“ a Unionem Berlín bude chorvatský forvard sledovat v Portugalsku. Každopádně ví, jak jsou oba celky silné.

Sledujete dál Slavii?

„Jasně, každý zápas sleduju a klukům fandím. Vždycky to tak budu mít. Jsou tam moji kamarádi, zůstáváme v kontaktu.“

Co říkáte na jejich výsledky?

„Myslím, že v pohárech jsme měli trochu smůlu. Kdybychom měli víc štěstí, byli bychom jinde. Ale to je fotbalový život. Myslím, že Konferenční liga je taky dobrá. Slavia se může ukázat.“

Hned na úvod ji čeká souboj s Unionem Berlín, kde jste na jaře hostoval. Jak utkání vidíte?

„Určitě to bude zajímavý zápas, Slavia i Union předvádějí velmi kvalitní fotbal. Řekl bych, že pro Slavii to bude velmi těžký duel, ale myslím, že to zvládne. Kluci mají víc zkušeností z evropských pohárů, to jim pomůže. Ale očekávám vyrovnané utkání.“

Obstála by podle vás Slavia v bundeslize?

„Věřím, že ano. Všichni víme, jaká Slavia je. Svou kvalitu ukazuje v posledních letech v evropských pohárech. Potvrzuje sílu, výsledky to dokládají. Myslím, že Slavia je nejlepší český klub.“

Jak byste charakterizoval Union Berlín?

„Hraje velmi dobře. Zezadu si hru moc nekomplikuje, nastupuje v rozestavení se třemi obránci. Ale mají trochu problémy s nabíháním hráčů za obranu, to může být jejich slabina. Slavia může využít jejich chybu, může se jí povést protiútok.“

Jak vám pomohlo angažmá v Unionu?

„Pomohlo mi moc, protože jsem hrál jednu z nejlepší lig na světě. Naučil jsem se tam nové věci, nasbíral jsem zkušenosti. Věřím, že mi tohle všechno pomůže i do budoucna v mé kariéře. Jsem velmi rád, že jsem tam mohl být.“

Vnímal jste, jak významnou událostí byl pro Union postup do evropských pohárů?

„Ano, byl to velký úspěch. Klub dlouho nehrál evropské poháry. Ale myslím, že Union si to zasloužil. Všichni v Německu viděli, že hraje velmi náročný a dobrý fotbal, zodpovědně zezadu. I v nové sezoně potvrzují kvalitu.“

Největší hvězdou týmu je útočník Max Kruse. Jaký na vás udělal dojem?

„Je to určitě jeden z nejlepších hráčů, se kterým jsem byl v kariéře v jednom týmu. Hraje skvěle, je velmi zkušený, udělal velkou kariéru. Je to jeden z nejdůležitějších mužů pro Union. Když se ho povede soupeři ubránit, jde síla týmu dolů.“

Máte i v mužstvu Unionu přátele a kontaktovali vás před utkáním se Slavií?

„Jo, kamarády v Unionu mám, ale ještě se mi neozvali. Ovšem počítám s tím, že mě budou kontaktovat, že se mě na Slavii zeptají nebo že proběhne ze srandy nějaké hecování.“

Řešil jste, že byste v Unionu pokračoval?

„Něco se řešilo, ale nakonec to nedopadlo. Kluby se nedohodly, ale takový je fotbalový život.“

Odešel jste do Boavisty Porto a o víkendu jste v zápase proti Portimonense vyrovnal na 1:1 v poslední minutě…

„Měl jsem velkou radost, když jsem vyrovnal takhle v závěru. Byl to pro mě první zápas doma před našimi fanoušky, bylo to těžké a vyrovnané utkání. S remízou můžeme i nemůžeme být spokojení, musíme ale pokračovat dál.“

Sedí vám angažmá v Boavistě?

„Jsem spokojený, protože si myslím, že přesun do téhle ligy pro mě znamená další krok v kariéře. Jsem rád, že hostování do Portugalska vyšlo.“

Jaká je portugalská liga?

„Samozřejmě trochu jiná než česká, hraje se tu jiný druh fotbalu. O něco víc se tu dbá na ofenzivu, což je pro mě dobře, protože jsem útočník. V každém zápase je dost šancí, to mi vyhovuje.“

Ve Slavii se během letní pauzy vytvořila v útoku velká konkurence. Jak jste ji vnímal?

„V každém klubu je velká konkurence, člověk se s tím musí rvát. Chtěl jsem ale pravidelně hrát, proto jsem chtěl odejít na hostování.“