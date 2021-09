Slavia proti Unionu počítá ztráty. Šanci mohou dostat neotrkaní hráči

Gólová radost útočníka Slavie Stanislava Tecla po gólu do sítě Slovácka • Pavel Mazáč / Sport

Tenhle post řeší slávistický trenér Jindřich Trpišovský prakticky před každým zápasem. Stoperská dvojice je místem, kde experimentuje, lepí díry, vytahuje neotřelé varianty nebo hráče, se kterými už ani moc nepočítal. Proti Unionu Berlín v úvodním zápase Konferenční ligy postaví jistě úplně nový a nepříliš prověřený obranný pár. Trpišovský má vlastně tři možnosti: Tarase Kačarabu, Ladislava Takácse a Aihama Ousoua.

„O jednom postu máme jasno, druhý řešíme, máme dvě varianty. Rozhodne typologie soupeře, který hraje na dva útočníky. Jeden z nich je silový a chodí za obranu, druhý odskakuje do meziprostoru. Druhý faktor je, že v neděli nás čeká zápas na Bohemce, kde typologicky budeme jednoho z nich určitě potřebovat. Ještě se budeme rozhodovat,“ přemítal včera hlavní stratég „sešívaných“ nad tím, kdo bude krotit Maxe Kruseho a Taiwa Awoniyiho, kteří by měli vytvořit ofenzivní vozbu německého celku.

Zase počítá ztráty. Ondřej Kúdela kurýruje kotník, Tomáš Holeš si bude odpykávat trest po vyloučení v play off Evropské ligy proti Legii Varšava, David Zima vstřebává dojmy z úspěšné premiéry v Serii A za FC Turín. Takže po ruce je Ousou, jenž za Slavii odehrál zatím jen poločas v Karviné, vrácený Takács, který nastoupil v základní sestavě v pohárech naposledy v prosinci 2019 v Lize mistrů v Dortmundu, a Taras Kačaraba, jenž v Edenu stále stoprocentně nepřesvědčil.

Potíže na citlivém místě umocňují zdravotní problémy brankářské jedničky Ondřeje Koláře. Aleš Mandous zvládl sice svou slávistickou premiéru proti Slovácku výborně, přesto je patrné, že důležitý defenzivní trojúhelník může trpět nesehraností. Proto je otázkou, zda se před něj postaví na pozici defenzivního záložníka teenager Daniel Samek, nebo nastoupí mazák Ibrahim Traoré.

Trpišovský se nebojí, střet s vyslancem prestižní bundesligy bere jako velkou šanci pro neotrkané hráče. „Někteří budou pravděpodobně debutovat. Budou se moct ukázat proti takovýmhle týmům. Za poslední roky bylo hodně odchodů do ciziny, do předních lig, myslím, že právě na základě výkonnosti v evropských pohárech nebo v reprezentaci,“ burcoval trenér českého mistra.

Slavia se po smutných konfrontacích s Ferencvárosem a Legií, kdy přišla o Ligu mistrů i Evropskou ligu, chce kontinentu znovu ukázat. Závazkem pro ni jsou dva postupy do čtvrtfinále Evropské ligy během posledních tří let. V nové soutěži, která je v hierarchii evropských pohárů úplně vespod, budou chtít „sešívaní“ dojít co nejdál.

Skupinu ale mají vzhledem k celkové sestavě Konferenční ligy nabušenou. Union Berlín, Feyenoord Rotterdam, Maccabi Haifa. Třeba z Berlína šly hned po losu hlasy, že jde o nejtěžší možnou skupinu. „Vnímám vždy spíš soupeře. Teď hrajeme s bundesligovým týmem, pak nás čeká Feyenoord a tak dále. Jsou to velice zajímaví oponenti. Hodláme uspět v každém zápase, teď se chceme poměřit s dobrým týmem, ukázat si, jak na tom aktuálně jsme,“ vyhlásil Trpišovský.

Zároveň varoval před rychlými protiútoky a standardními situacemi Unionu.