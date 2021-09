Super Dan sní o Chelsea: Pro Petreska femme fatale, s Kluží hraje v Jablonci

Je jako poručík Columbo. Stále se vrací. Kluž představuje v divoké kariéře Dana Petreska záchytný bod, jistotu. A platí to i obráceně, rumunský klub pod vedením bývalého reprezentanta pokaždé šlape. Jablonec dnes čeká v prvním zápase základní skupiny Konferenční ligy náročná výzva.

Vedl týmy v sedmi zemích, získal čtyři tituly a stále si hýčká jeden sen. „Rád bych trénoval Chelsea,“ přiznává Dan Petrescu, který po svém bývalém anglickém působišti pojmenoval i jednu ze svých dcer. Tak silnou vazbu k němu cítí.

Kluž, to je pro třiapadesátiletého Rumuna stará známost, s níž mu to klape i poté, co jdou na čas od sebe. Zato Chelsea představuje pro Petreska femme fatale, vytoužený vztah, který ani přes skvělý začátek dosud nebyl naplněn. A dost možná ani nikdy nebude.

Petrescu odehrál na sklonku tisíciletí coby pravý bek na Stamford Bridge pět sezon – a vůbec ne špatně. Fanoušci si ho oblíbili, říkali mu Super Dan. Londýnský klub tehdy sice ještě nevlastnil Roman Abramovič, ale na soupisce měl řadu zajímavých zahraničních hráčů: Ruuda Gullita, Gianluku Vialliho, Gianfranka Zolu či Roberta Di Mattea, kteří týmu dodávali bohémský esprit a šmrnc. V roce 1998 navíc Chelsea vyhrála Pohár vítězů pohárů, tehdy velice prestižní soutěž.

Jenže zatímco většina Petreskových spoluhráčů později dostala šanci v Premier League na trenérské pozici, rodákovi z Bukurešti se tato příležitost zatím vyhýbá. Přitom se rozhodně nedá říct, že by se nesnažil. Naopak. Spíš pro to mohl jen těžko udělat ještě něco víc.

Říká vám něco Unirea Urziceni? Ne, viďte. Pak vězte, že dnes hraje čtvrtou ligu. Petrescu s tímto klubem přitom nejprve postoupil do finále domácího poháru a o rok později dokonce vyhrál rumunskou ligu, což znamenalo automatickou účast v Champions League. V konkurenci Sevilly, Stuttgartu a Glasgow Rangers tehdy získal osm bodů a v základní skupině obsadil třetí místo.

Cíl Petrescu splnil i v Kubani Krasnodar, kterou dovedl do nejvyšší soutěže. I když debaty s majitelem klubu Olegem Mkrtčanem byly náročné.

„Měl zásadu, že za hráče nedá víc než 1,5 milionu eur. Jenže já jsem chtěl Lacinu Traorého za pět milionů eur, takže jsem si před ním musel kleknout,“ vzpomíná Petrescu. Za rok prodala Kubaň Traorého do Machačkaly za 20 milionů eur a boss nabídl Petreskovi smlouvu na 25 let. Plus deset procent z každého transferu.

„Ale to jsem hned odmítl, protože pak bych se soustředil pouze na prodeje hráčů,“ vysvětluje. „Na šéfa to udělalo takový dojem, že mi řekl: Až umřu, chci mít rakev vedle té tvé. A za několik týdnů mě vyhodil. Koukal jsem na to s otevřenou pusou, nemohl jsem tomu uvěřit,“ dodává trenérský světoběžník s úsměvem.

V Rusku vedl i Dynamo Moskva, ale ani na tomto angažmá pozornost Abramoviče neupoutal. Chelsea se nikdy neozvala. „A upřímně je velmi těžké si představit, že se tak někdy stane,“ uznává Petrescu v situaci, kdy tým vyhrál Ligu mistrů a jeho trenér Thomas Tuchel má superpevnou pozici.

Super Danovi nezbývá než se spokojit s Kluží, kterou dovedl už ke třem titulům i mnoha zajímavým výsledkům na evropské scéně.

O další se pokusí ve čtvrtek v Jablonci.