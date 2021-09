Slavia v chrámu. De Kuip je posvátné místo s československou stopou

Je hezké přijet do cizí země, ale cítit se tu tak trochu jako doma. Cestu do Rotterdamu tady na přelomu padesátých a šedesátých let umetal Jiří Sobotka a na sklonku sedmdesátých a na začátku osmdesátých let Václav Ježek.

„Miluju fotbalovou historii a stadiony, tohle je jeden z těch posvátných v Evropě. Když nám Feyenoord vylosovali, byl jsem nadšený. A že tu působili dva naši trenéři? To vůbec není běžné, abychom se dostávali do zahraničních klubů, navíc do takových kolosů, jeden tu dokonce byl čtyři roky, vyhrál tu pohár,“ zapůsobily útroby De Kuip s odkazy na československou stopu na kouče Slavie Jindřicha Trpišovského.

Ta zeď vpravdě není úplně křiklavá. Asi byste ji nepřehlédli, má bratru metr a půl na tři metry, jen je položená jakoby mimochodem po cestě do místnosti, kde se odehrávají tiskovky. Jak příznačné, tiskovky s trenéry.

Na té zdi jsou vyskládáni všichni, kdo tu kdy vedli první tým Feyenoordu. Jména jako Ronald Koeman, Leo Beenhakker, Ruud Gullit, Wiel Coerver nebo Ernst Happel zná snad fakt každý, ale pak jsou tu právě i dvě fotky pro potěchu československé hrdosti.

Václav Ježek a Jiří Sobotka, nebo tedy George Sobotka, jak ho tu uvádí. Dva Čechoslováci, kteří své životy spojili se Spartou, respektive se Slavií a pak i s Feyenoordem. A oba v něm uspěli.

Ježek dovedl Spartu celkem k šesti titulům, koučoval i jediný zlatý tým z EURO v československé historii, ten z roku 1976. Do Rotterdamu přišel v roce 1978 jako nástupce známého Vujadina Boškova, strávil tu čtyři léta a na jaře 1980 vybojoval pro klub triumf v KNVB Beker, domácím poháru, tehdy teprve pátý pro Feyenoord. Ve finále složil Ajax 3:1. O dva roky později se vrátil na Spartu.

Jiří Sobotka nejspíš nebude pro většinu lidí tak známé jméno, ale úspěchů si tenhle slávista užil málem milion. Jako hráč se stal vicemistrem světa v roce 1934, získal sedm titulů v „sešívaném“ dresu, jeden i v Chorvatsku s Hajdukem Split, a pak se ve Švýcarsku pustil na trenérskou dráhu a do funkcionařiny, což ho vždycky lákalo.

S klubem Chaux-de-Fonds, který byste dneska hledali až kdesi hluboko mimo profesionální úroveň, získal dva tituly a pět domácích pohárů, a pak se přesunul právě do Rotterdamu. A stal se tu na jaře 1961 teprve šestým mužem, který pro Feyenoord získal titul. Obhájce Ajax i s mimořádnými střelci Henkem Grootem a Pietem Keizerem za Sobotkovým mužstvem zaostal o devět bodů.

„Všichni, celá Slavia si vážíme toho, že tu můžeme být,“ těší se na velký zápas Trpišovský. Od svého svěřence Micka van Burena, který je momentálně na hostování v Dynamu České Budějovice, má o Feyenoordu snad úplně všechny informace. Hrával tu jeho děda, i on sám tu začínal v mládeži, klubu fandí pomalu do omdlení.

Čeká se víc než čtyřicet tisíc diváků v ochozech, klidně až po strop De Kuip, protože zbývající lístky budou během dneška stále k dostání na kasách. Tohle prostě nikdo z hostů „vychladit“ nechce, i když už v neděli se chystá derby.

„Přistoupíme k tomu tak, abychom byli úspěšní v obou zápasech. Změny v sestavách budou, ale podle aktuální formy, rozpoložení a typologie soupeře. Teď ale nekoukáme, co bude v neděli. Chceme uspět tady a teď,“ vyhlašuje Trpišovský.

Tak do toho. Ohromte Rotterdam, jako to kdysi dokázali vaši předchůdci, byť oni to dělali pro radost domácích.

Kauza Kúdela: K čemu přesně ve Skotsku došlo a jak dopadli viníci?