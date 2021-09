Feyenoord před Slavií: daleko za rivaly, problémy se stadionem i úspory

Pohyby v kádru? Úspory

To, co velmi souvisí s prioritou nového stadionu, je tvorba kádru Feyenoordu. Za poslední dva roky byl nejnákladnějším nákupem stoper Francesco Antonucci z rezervy Monaka za asi dva miliony eur, celkově za toto období klub zaplatil už jen za dalších pět hráčů, všechno kolem jednoho milionu eur. Současné opory pocházejí z dřívějších, přece jen veselejších časů. Luise Sinisterru vykupoval Feyenoord před třemi lety z Once Caldas za dva miliony eur, kapitán Jens Toornstra už je v klubu sedm let, Bryan Linssen přišel před rokem zadarmo, Guus Til je na hostování ze Spartaku Moskva.