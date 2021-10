Zelený: Z Alkmaaru jsem měl větší strach, ale Randers nechci podcenit

Už vám trenér řekl, kdo za vámi bude stát v bráně? A je to pro vás jako pro stopera důležité?

„Ještě to nevím. Pro obránce je hlavně důležité, aby si gólman věřil a nebál se hrát a komunikovat, jak to třeba dovedl Vajny teď proti Českým Budějovicím. Ať nastoupí jakýkoli z našich tří gólmanů, určitě s tím nebudu mít problém. Zvládnou to všichni tři.“

S jakým výsledkem byste byl spokojen?

„Každý bodový zisk by pro nás byl dobrý. V lize se v tom zatím motáme, úplně se nám nedaří. V Konferenční lize jedeme naopak možná trošičku nad očekávání – bodově i výkonnostně. Doufám, že na to navážeme.“

Randers hraje základní skupinu některé evropské soutěže poprvé v historii. Co o něm víte?

„Do losu prakticky nic, musel jsem se podívat, jak si vlastně stojí. Je to tým dost podobný nám, pokud jde o roli v lize, taky se snaží dohnat tři top kluby nahoře.“

Budou nejbližší dva zápasy s dánským soupeřem pro vývoj ve skupině určující?

„O druhé místo si to můžeme rozdat i s Kluží, Alkmaar tak nějak tipuji na největšího favorita na první místo. Ale i ten můžeme v druhém zápase potrápit, máme na to. Zápasy s Randersem budou stejně důležité jako s ostatními.“

Budí nyní dánský fotbal respekt?

„Osobně jsem měl větší respekt z Alkmaaru, jejich styl ve mně vzbuzoval větší strach. A nakonec jsme to tam zvládli obstojně. Randers samozřejmě nechci nijak podceňovat, ale třeba dopředu měl Alkmaar sílu větší. Randers jsou také silnější v útoku než v obraně, na to si určitě musíme dát pozor.“

V Alkmaaru nemohl hrát Martin Doležal. Jak moc důležité je, že nyní už je k dispozici a v sobotu dal navíc Českým Budějovicím dva góly?

„Vstřelený gól útočníkům přidá na sebevědomí vždycky, myslím si, že Dolimu obzvlášť. Mívá zápasy, kdy bojuje, pere se s obránci, ale gólově mu třeba nevyjdou. Nicméně je pokaždé vidět, že je pro nás důležitý, i když teď za něj typologicky kluky jako náhradu máme.“