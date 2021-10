Kuchta + Krmenčík? Někdy ano, ale ideál pro Slavii to není, míní Hašek

Jan Kuchta a Michael Krmenčík. Poprvé spolu hned od úvodní minuty. Na nejlepšího střelce minulé sezony (spolu s Adamem Hložkem) a třaskavou posilu vsadil premiérově v základní sestavě slávistický kouč Jindřich Trpišovský a jejich součinnost v 11. kole FORTUNA:LIGY proti Liberci (3:1) krom jiného skončila druhým gólem. Jak se musí porovnat na hřišti? A mohou takhle nastupovat pravidelněji, třeba už v dnešním zápase Evropské ligy na stadionu Maccabi Haifa (18.45)? „Jsou to mimořádní hráči, proč by spolu někdy nemohli nastupovat? Trenér asi bude jejich spolupráci využívat častěji. Ale že by to bylo úplně ideální pro slávistickou sestavu, to si nemyslím,“ říká bývalý trenér Sparty či Bohemians Martin Hašek a ve speciálním videotématu vysvětluje proč.