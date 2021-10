Trpišovský: Ousou snad zápas zvládne, makal na tom čtrnáct dní. Co Maccabi?

Kdo vám do kádru přibyl oproti sobotnímu zápasu s Libercem?

„Odjeli všichni hráči, kteří jsou na soupisce a zároveň byli zdravotně způsobilí nastoupit. Oproti sobotnímu zápasu vypršel trest Aihamovi (Ousouvi), který s námi trénoval a měl by být schopný nastoupit. Ondra Lingr se uzdravil z virózy. Myslím, že jen tihle dva jsou navíc k dispozici oproti utkání s Libercem.“

Aiham Ousou je stoprocentně připraven? Pokud ne, máte připravenou náhradní variantu?

„Variant už moc není, takže pevně věříme, že Aiham zvládne celé utkání. Makal na tom čtrnáct dní, velkou zásluhu má fyzio tým, který s ním dennodenně pracoval. Jinak máme k dispozici Tarase (Kačarabu), který je uschopněný o čtrnáct dní dřív, než měl. Pak máme už jen záložní varianty. Alex Bah dohrával sobotní utkání na stoperu, případně tam může zaskočit Dan Samek. Z béčka je s námi Kryštof Obadal, ale to je krajní obránce, takže ten by připadal do úvahy na kraj hřiště a z něj by se někdo přesunul na stopera. Máme s sebou dva stopery, kteří jsou uschopnění dřív, než původně měli, pak máme dvě náhradní varianty.“

Čekají vás teď anglické týdny. Jak budete zátěž mezi hráče, kteří jsou zdraví, rozkládat?

„Některé hráče jsme nechali doma, věříme, že po návratu se k nám bude o víkendu někdo z nich schopen připojit. Jinak to chceme řešit individuálně, do každého utkání chceme nastupovat v nesilnější sestavě a mít na průběh utkání připravené varianty ohledně střídání. Budeme to řešit zápas od zápasu i s ohledem na to, kdo nám přibude. Na některých postech máme z čeho vybírat, někde víme, že máme výběr omezený. Tam, kde budeme mít větší variabilitu, tedy na křídlech, na pozici desítky, v útoku, na pozici brankáře, budeme hráče vybírat podle aktuální formy. Zároveň budeme vědět, že je můžeme nějak prostřídat. V defenzivě budeme odkázaní na to, kdo bude momentálně zdravý. Víme, že na krajích teď máme Alexe Baha a Oscara, kteří to teď potáhnou, než se nám někdo vrátí.“

Jak byste charakterizoval Maccabi Haifa?

„Je to velice konsolidovaný tým, který získal izraelský titul. Moc změn v mužstvu není, spíš jen kosmetické. Někteří hráči jsou tu delší dobu. Jsou sehraní. Mají skvělý represink, po ztrátě míče okamžitě v pěti šesti lidech atakují soupeře. Mají velice silné individuality dopředu, zmínil bych Cheryho, který je velice fotbalový a silný s míčem. Jsou pracovití směrem do defenzivy, měnili rozestavení, doma s Feyenoordem a v Berlíně proti Unionu hráli v jiném rozestavené, jinak hrají v lize. Jsou velice silní ve středu hřiště, v soubojích. Spoléhají na rychlé protiútoky.“

Cítíte se jako favorité?

„Je to utkání venku. Oni hráli doma s Feyenoordem 0:0, ve kterém podali velmi dobrý výkon, a na konci utkání mohli vítězství strhnout na svou stranu. Víme, jak těžký zápas jsme odehráli na Feyenoordu my. Myslím, že šance jsou vyrovnané. My bychom chtěli navázat na výkon proti Unionu Berlín a na druhý poločas proti Feyenoordu. Odhaduji, že to bude vyrovnaný zápas, kde rozhodne hra v pokutových územích, efektivita a také naše schopnost ubránit nebezpečné hráče Maccabi.“