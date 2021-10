Mourinhova nejhorší prohra: 13 hráčů, pak propast. Bodö žije sen

Ve své kariéře je zvyklý výprasky spíše dávat než schytávat. Ve čtvrtek musel ale José Mourinho skousnout debakl. Jeho AS Řím vyhořel na hřišti Bodö/Glimt 1:6, což znamenalo vůbec nejdrsnější porážku portugalského kouče v kariéře. Vzal ji na sebe, v hodnocení ale přišel i s kritikou svého kádru. To Norové dál prožívají pohádkový příběh, který odstartoval prvním titulem v roce 2020.

Výhry 5:1 nad CSKA Sofia a 3:0 nad Zorjou Luhansk. Ve třetím zápase základní skupiny Konferenční ligy ale AS Řím tvrdě narazil. Italský celek přijel coby favorit k zápasu na stadion Bodö/Glimt, místo tříbodového zisku ale schytal pořádný výprask, padl 1:6.

Římané nastoupili oproti víkendovému ligovému šlágru s Juventusem (0:1) s devíti změnami v základní sestavě. Pouze brankář Rui Patrício a stoper Robert Ibaňez vyběhli v obou duelech od úvodního hvizdu. „Rozhodl jsem se hrát s touto jedenáctkou, takže je to moje zodpovědnost,“ řekl kouč AS Řím Sky Sport Italia po utkání. „Udělal jsem to s dobrým úmyslem: dát příležitost těm, co tvrdě pracují, a protočit tým na umělém trávníku v chladném počasí. Chtěl jsem, aby si ostatní hráči odpočinuli,“ odkryl svůj původní záměr Mourinho.

Ten ale hrubě nevyšel. „Prohráli jsme s týmem, který v zápase prokázal větší kvalitu. Kdybych mohl hrát vždy se stejnou jedenáctkou, udělal bych to. Byl to risk, protože mezi oběma skupinami hráčů máme obrovskou kvalitativní propast. Věděl jsem o limitech této sestavy, není to pro mě novinka, ale i tak jsem očekával lepší výkon. Máme třináct hráčů, kteří reprezentují první tým, ostatní jsou na jiné úrovni,“ konstatoval Mourinho.

Portugalec, pro něhož byl výsledek s Bodö/Glimt nejtěžší porážkou v kariéře, ve které odkoučoval již 1008. duel, našel na výprasku i určité plus. „Pozitivní je, že se mě od nynějška alespoň nikdo nebude ptát, proč využívám neustále ty samé hráče.“

Norský kreativní proces

To na druhé straně bylo veselo. „Nečekal jsem podobný zápas, ale měli jsme hru pod kontrolou od první do poslední minuty. Pro Římany to asi nebylo utkání, jaké si představovali. Je to fantastický výsledek, bylo neuvěřitelně zábavné být u toho přímo na stadionu,“ těšil duel trenéra norského celku Kjetila Knutsena.

„Tenhle zápas vejde do historie. Ten výsledek je extrém,“ prohlásil autor dvou branek Ola Solbakken. „Stále si neuvědomuji, co se to tu stalo. V hlavě cítím nával emocí. Neskutečné. Připadalo mi to jako sen,“ nevěřil výsledku 6:1 rovněž dvougólový Erik Botheim.

Bodö/Glimt po třech zápasech vede se sedmi body základní skupinu C Konferenční ligy a dál tak pokračuje jeho snový příběh. V roce 2020 se poprvé v klubové historii stal domácím mistrem, v aktuální sezoně má nakročeno k obhajobě a navíc válí i na evropské scéně.

„Nemáme žádné výsledkové cíle, jde nám primárně o výkonnost a růst hráčů,“ prohlásil v květnu pro Sport manažer Havard Sakariassen. Norský celek ale sbírá i výsledkové úspěchy a i díky tomu už to není jen polární záře, co přitahuje návštěvníky do této oblasti. V posledních měsících je to i žlutá družina.

Tajemství jejího úspěchu mnozí přisuzují krom jiného Bjornu Mannsverkovi. Nejde o žádnou fotbalovou hvězdu nebo bohatého magnáta, který by do klubu sypal miliardy, ale o bývalého stíhacího pilota, který absolvoval mise v Afghánistánu a Libyi. Ten byl v roce 2017 ke klubu angažován coby mentální kouč.

Byl to právě Mannsverk, kdo nastolil v klubu zásadní přerod myšlení na výkon více než na výsledky, které se ale zároveň dostavily a nadále dostavují. „Zaměření na výsledky vytváří stres. Zaměření na výkon je kreativní proces,“ tvrdí.

Nejtěžší Mourinhovy porážky

Bodö/Glimt - AS Řím 6:1 (21. října 2021, Konferenční liga)

Barcelona - Real Madrid 5:0 (29. listopadu 2010, La Liga)

Chelsea - Manchester United 4:0 (23. října 2016, Premier League)

Dortmund - Real Madrid 4:1 (24. dubna 2013, Liga mistrů)

Liverpool - Chelsea 4:1 (1. května 2007, Liga mistrů)