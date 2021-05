Fenomén bez cílů. Norský mistr Bodö/Glimt řeší progres, ne výsledky

Od začátku června do půlky července lze odtud pozorovat půlnoční slunce. A skoro celý rok výborný ofenzivní fotbal. Jsi mladý, rychlý, ambiciózní a klidně z Opavy? Pojď k nám, zdokonalíme tě a vypustíme dál do světa. Inspirativní klub FK Bodö/Glimt ovládl norskou Elitserien, za vzor si ho dává mj. teplický ředitel Rudolf Řepka. „Nemáme žádné výsledkové cíle. Jde nám primárně o výkonnost a růst,“ vysvětluje pro Sport manažer Havard Sakariassen.

Je to nový severský fenomén. Klub Bodö/ Glimt z padesátitisícového města za polárním kruhem vyhrál poslední ročník norské ligy s fenomenálním ziskem 81 bodů z devadesáti možných. Ze třiceti zápasů prohrál jediný, třikrát remizoval, nasázel 103 gólů. Pro ilustraci, nejstarší útočník má jednadvacet let…

Po rozjezdu nové sezony přivedli norští skauti z Opavy osmnáctiletého útočníka Tomáše Rataje. Na radaru mají delší dobu jabloneckého záložníka Dominika Pleštila. Oba přesně zapadají do klubové strategie. Tedy té fotbalové. Do ekonomických mantinelů, které má Bodö docela sevřené, se zatím Pleštil nevlezl. Je moc drahý. „Jsme malý norský klub,“ podotýká Sakariassen. „Víme, že když nebudeme přemýšlet a dělat věci jinak než ostatní, těžko s nimi budeme soupeřit. Máme svou cestu. Používáme vlastní hlavu a nekopírujeme jiné. Nebudeme kupovat hráče za velké peníze,“ dodal.

Vize je jasná. Nabrat talentované kluky pod pětadvacet let (spíš daleko mladší), ideálně na hostování s opcí. Pokud se Rataj prosadí, přijde si Opava celkem na devět milionů korun. Zatím jí z obchodu ukápl milion. „Očekáváme, že u nás naplní svůj potenciál,“ uvedl manažer.

Mladík ze Slezska je poslední akvizicí týmu kouče Kjetila Knutsena, který hraje domácí duely na umělé trávě. Na sever se přesunul ještě před koncem české ligy. Maká, aby v ostré konkurenci zaujal a klub ho v zimě koupil natvrdo. „Je tu šest útočníků,“ zíral. Všechno jeho vrstevníci nebo borci jen o maličko starší. Nejstarším členem kádru je třicetiletý záložník Vegard Moberg.

Ještě v roce 2017 hrál klub po sestupu druhou ligu. Tehdy nastartoval ozdravný proces. V Bodö si zformovali, co přesně chtějí a jak k tomu dojdou. Výsledky, o které vlastně ani nestojí, přišly záhy. První rok po návratu mezi elitu skončil tým v tabulce jedenáctý. Hned potom skočil na druhé místo a v předchozí sezoně už si soutěž naprosto podmanil. Premiérový titul získal s rekordním náskokem i historicky nejvyšším počtem bodů. Navíc zaujal i v Evropě. Ve druhém předkole EL vyřadil litevský Kaunas a ve třetím málem i AC Milán na jeho hřišti. (2:3).

Propracovaný přímý skauting spolu s profesionálním trenérským vedením nesou sladké plody. Mladí hráči se raketově zlepšují a brzy jsou použitelní pro větší kluby. Dveře z Bodö mají dokořán otevřené. Držet je nikdo nebude. To by bylo proti základním principům organizace. „Není to o porážkách a výhrách,“ zdůraznil manažer Sakariassen.

Podle něj by měly podobným způsobem uvažovat i další menší kluby s omezenými ekonomickými možnostmi. „Rozpočtem patříme někam do středu tabulky,“ soudí. Na druhou stranu uznává, že je složité vzdát se prvoplánových ambicí. „Získat svobodu nad výsledky a jít cestou zlepšování hráčů a kvality hry není ve fotbalové kultuře snadné. Ve finále však můžete věci posouvat na vyšší úroveň,“ dodal.

Tým ve žlutých dresech se od sedmdesátých let prezentuje ofenzivním rozestavením 4-3-3 s vysokým presinkem a intenzitou hry. Pokud máte zažitou představu o norské lize jako soubojové válce s primitivními nákopy na urostlé útočníky, kterým funí na záda stokiloví stopeři, jste vedle. „Z našeho mužstva musíte mít úplně jiný pocit,“ reagoval s úsměvem manažer šampiona. „Naše fotbalová kultura je perfektní místo pro růst zajímavých mladých hráčů. Hledáme je po celém světě. I když jsme v posledních letech úspěšní, zůstáváme věrni naší filozofii,“ ujistil.

Mimochodem, už desítky let nosí fanoušci „Glimtu“ na zápasy žluté zubní kartáčky, klubový symbol. S organizací jsou pevně svázání, cítí se jako jedna rodina. Na stadion Aspmyra se vejde přes sedm tisíc lidí a studení Seveřané se na něm umí odvázat. Jiná pořádná zábava ve větrném městě u Norského moře není.

„Členové klubu jsou zároveň vlastníky, žádný bohatý strýc nám peníze nedává. Příjmy máme od sponzorů, z prodeje hráčů, vstupenek a prize money v evropských pohárech,“ nastínil Sakariassen.

Inspirují se české kluby za polárním kruhem?

NORSKÁ ELITSERIEN 2020

(čelo tabulky – systém jaro-podzim)

1. Bodö/Glimt 30 26 3 1 103:32 81

2. Molde 30 20 2 8 77:36 62

3. Valerenga 30 15 10 5 51:33 55

4. Rosenborg 30 15 7 8 50:35 52

5. Kristiansund 30 12 12 6 57:45 48

NEJVĚTŠÍ PŘESTUPY KLUBU (vše období 2020-2021) Jens Petter Hauge (21), levé křídlo, AC Milán, 5 mil. eur (130 mil. korun) Hakon Evjen (21), pravé křídlo, Alkmaar, 2,5 mil. eur (65 mil. korun) Kasper Junker (27), útočník, Urawa Reds (Jap.), 2,1 mil. eur (55 mil. korun)