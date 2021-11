Trpišovský: Holeš bude v nominaci. Krmi na tréninku vypadal skvěle

Vrátí se do nominace, nebo přímo na hřiště, někteří hráči z marodky?

„Změny určitě budou. Ať vynucené, nebo nevynucené. V tuhle chvíli to vypadá na dva hráče, kteří byli v nominaci na utkání s Plzní plus Hromadič (Jakub Hromada) není na soupisce pro Konferenční ligu. Určitě nás naopak doplní jeden z hráčů, který byl dlouhodobě zraněný. Existuje i šance na jednoho fotbalistu, jenž nehrál v nedělním utkání.“

Můžete být konkrétnější?

„Pevně doufám, že v nominaci bude Tomáš Holeš. Trénuje s týmem. Byli bychom rádi, aby byl připravený na podstatnou část druhého poločasu. Druhé jméno je Oscar. Absence nechci konkretizovat. Do zápasu ještě zbývá nějaký čas a také nechci pomáhat soupeři při přípravě na zápas.“

Pohráváte si s myšlenkou, že Holeše zařadíte do základní sestavy?

„Rád bych si s tím pohrával, už kvůli tomu, že Kuba Hromada nebude. Bohužel je to nereálné. Tomáš byl dlouho mimo, jeho zdravotní problém mu neumožňoval rozvoj fyzické kondice. V plném tréninku je teprve dva až tři dny. Od začátku určitě nenastoupí.“

Jak jste vstřebali emočně silně vyhrocené utkání s Plzní? Jste schopni se plně koncentrovat na zítřejší zápas s Haifou?

„Už to máme za sebou. Před námi nyní stojí čtvrteční zápas, jde o jinou soutěž. Čeká nás mužstvo, s kterým jsme hráli minule, a moc se nám to nepovedlo. Od Plzně uplynuly tři dny, už jsme zase v maximální koncentraci. Čeká nás úplně jiný soupeř, hrajeme doma, před našimi fanoušky a chceme se předvést v nejlepším fotbalovém světle. Neděle byla atypická, s týmem jsme o tom bavili, nyní se musíme koncentrovat na herní stránku. Doufám, že ve čtvrtek budeme řešit jen náš podařený výkon a vyloženě fotbalové věci.“

Zápas se jistě může dostat do fáze, podobně jako s Plzní, že budete dobývat zataženého soupeře. Očekáváte, že v takovém případě budete mnohem kreativnější a efektivnější?

„Kdybych měl odhadovat, soupeř se určitě spoléhat na svoje silné stránky a na podařené věci z prvního zápasu. Myslím si, že budeme čelit týmu, který bude hrát v hodně zataženém bloku a bude se soustředit na rychlé protiútoky. Má k tomu typologicky vhodné technicky i rychlostně vybavené hráče. Kluky jsem na to upozorňoval už před prvním utkání. Konkrétně Bah hrál s jejich útočníkem v Sönderjyske, je to abnormálně rychlostní hráč, což se před čtrnácti dny jen potvrdilo. Ofenzivní hráči jsou hodně nepříjemní do volného prostoru. Na to se musíme lépe připravit. Nebo ne lépe, jelikož jsme byli připravení dobře, ale musíme lépe reagovat. Jsem přesvědčený, že v tomto ohledu bude náš výkon daleko lepší. Máme připravenou jednu speciální složku, kterou jsme použili už v prvním zápase. Jde o to, jak jsme byli schopní se na posledních třiceti metrech dostávat do příležitostí. Bohužel jsme je neproměnili. Musíme to zefektivnit.“

Po posledních zápasech jste kritizoval Jana Kuchtu. Je reálná varianta, že proti Haifě naskočí Michael Krmenčík? Respektive, zda budete chtít využít jeho momentálního střeleckého procitnutí?

„Souhlasím. Honzovi poslední zápasy úplně nevyšly, na druhou stranu jsme mu neudělali servis, ze kterého by mohl profitovat. Včera jsme to spolu hodně řešili. Věřím, že mužstvo mu více pomůže, a on zároveň pomůže více jemu. V hlavě mám, že jeden z útočníků začne ve čtvrtek, druhý bude zápas dohrávat. A v neděli proti Pardubicím se to otočí. Krmimu to v posledních dnech na tréninku padalo, vypadal skvěle. Trochu si pohráváme i s typologií zápasů, které nás čekají. Je možné, že v jednom z utkání se objeví na trávníku společně. Honza hrál dlouho velmi dobře, byl útočníkem, co startoval zápasy. Snažíme se po prvním neúspěchu hráče neodstavit, ale naopak podržet. Protože není možné s tím takto rotovat. Beru to pozitivně. Při zranění Standy Tecla máme dva výborné útočníky, typologicky odlišné, určitě se protočí.“