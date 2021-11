Kapitán Ševčík chválil obranu Slavie. 1:0 je cennější než 3:2, podotkl

Jak důležité pro vás ty nuly jsou? Třeba i z pohledu obránců, kteří se museli během sezony rychle sehrávat, teď v bráně stabilněji vystřídal Aleš Mandous Ondřeje Koláře…

„Hodně důležité, protože poslední dobou ani nedáváme tolik gólů, většinou jsou to výhry 1:0. O to víc je důležité, že nám to vzadu jde a jsme schopni to udržet. Teď jsme měli třeba velmi těžký závěr, je dobře, že to zvládáme.“

Máte radši výhry 1:0, nebo 3:1, 3:2?

„Myslím, že těch 1:0 je lepší, víc si toho pak ceníme právě proto, že nám to tam poslední dobou moc nepadá. Když se nám v útoku daří, je to jednodušší, tohle je ale pro tým cennější.“

Jak jste zmínil, závěr zápasu byl hektičtější, čím to bylo způsobeno?

„Mohlo to být lepší. Bylo to i tím, že se nám nepodařilo vstřelit druhý gól, šance jsme na to měli. Poslední dobou se nám nedaří zvyšovat náskok, i když příležitosti máme. Ale aspoň udržíme nulu vzadu.“

Posouvá vás tahle výhra blíž postupu?

„Myslím, že hlavní bude zvládnout zbylé dva zápasy, hlavně doma s Feyenoordem. Bude se to samozřejmě odvíjet od toho.“

Jaká je pro tým změna, že v bráně teď stabilněji chytá Aleš Mandous místo Ondřeje Koláře?

„Změna ani úplně ne, protože oba jsou fantastičtí na lajně a jsou nachystaní výborně i technicky. Pak je vyloženě na trenérech, koho postaví. Aleš Mandous tu šanci, co dostal, chytil za pačesy a chytá fantasticky.“

Častěji a častěji se vám stává, že hrajete do nízko postavené obrany, zatažené, musíte akce obehrávat, vyměníte si hodně přihrávek, jak je to pro vás složité?

„Nejtěžší je v tom vytrvat. Dělali jsme hodně chyb, že jsme to dostali z jedné strany na druhou a chtěli hned zaútočit. Nejlepší je to párkrát otočit, abychom si druhé mužstvo víc rozpohybovali, udělali si tam díry, vytrvat, nezmatkovat, nevyhazovat balony. On se prostor vždycky nějak najde.“