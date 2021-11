České kluby na Feyenoord umí. Slavia chce odčinit jedinou prohru

Nebýt velmi vydařené zkušenosti zpřed necelých dvou měsíců, a zrovna se Slavií, musely by Feyenoordu při pomyšlení na další zápas proti českému mužstvu naskakovat osypky. Před osmnácti lety ho vyřadily Teplice z Poháru UEFA, Sparta s ním zamávala v play off Evropské ligy před devíti lety a taky ve skupině Ligy mistrů na začátku tisíciletí. Tak zpátky k českému zvyku, na vítěznou vlnu. A za postupem… „To je náš primární cíl,“ hlásí trenér Jindřich Trpišovský.

Je možné, že už dnes večer oslaví Slavia postup do jarní fáze Konferenční ligy. Aby bylo hotovo, je třeba splnit dvě podmínky.

Zaprvé: porazit Feyenoord.

Za druhé: souběžná bitva Maccabi Haifa s Unionem Berlín by musela skončit remízou.

Pak už by „sešívané“ nemohl sesadit izraelský ani německý tým, a ti by ještě v posledním kole hráli o první místo, tedy o postup přímo do osmifinále Konferenční ligy. Když budou druzí, museli by do play off proti třetímu celku ze skupin Evropské ligy.

Nejdřív je potřeba setřást kocovinu z Rotterdamu. Tam červenobílí tvrdě narazili. Prohra 1:2 sice nijak dramaticky nevypadá a dokonce během druhého poločasu hosté svůj výkon natolik vylepšili, že ještě bojovali o body.

Ale první poločas… Převaha Feyenoordu byla drtivá, hlavně pomocí síly a dynamiky se nizozemský soupeř dostal do pohody, českého mistra zasypal devíti střelami, zatímco hosté se zmohli pouze na jednu. A z toho vyplynul, jak se později ukázalo, rozhodující náskok 2:0.

„Jsem pevně přesvědčený, že to bude jiný zápas, nehráli jsme tam hlavně v prvním poločase moc dobře. Feyenoord na nás vlítnul tak, jak jsme chtěli hrát my. Ale oni hrají venku trochu jinak než doma, věřím, že náš výkon bude o sto procent lepší a prosadíme se svou hrou, že jim ji vnutíme,“ přeje si kouč Jindřich Trpišovský.

Oporu má v českých kronikách, tam je psáno, že tuzemské kluby speciálně Feyenoordu příliš nesvědčí. Právě jen tahle skoro dva měsíce stará výhra nad Slavií je jediná, kterou slavný klub nad českým soupeřem zaznamenal.

Ve zbytku selhal.

Na začátku tisíciletí si ho opravdu ošklivě podala Sparta ve skupině Ligy mistrů. Tým trenéra Jaroslava Hřebíka vyhrál doma suverénně 4:0 a pak na De Kuip 2:0.

O jedenáct let se obě mužstva potkala znovu, v play off Evropské ligy. Nejdřív venku remíza 2:2, a to ještě Feyenoord dotahoval dvougólové manko, které srovnal teprve až v nastavení. V odvetě na Letné pak Václav Kadlec potvrdil svou chuť z prvního zápasu, v němž se dvakrát trefil, tady poslal svůj tým do vedení a postup do skupiny jistil Jiří Jarošík.

Mezitím se na úkor Feyenoordu radovaly ještě Teplice, v Poháru UEFA. V listopadu 2003 vyhrály na jeho hřišti 2:0 díky trefám Jana Rezka a Michala Doležala, na Stínadlech stačila i remíza 1:1, kterou zařídil Pavel Horváth.

To jsou samé dobré a veselé zkušenosti proti jedné nepříjemné. Otřepat se z ní a vyhrát. K dispozici už by mohl být Petr Ševčík, který se v týdnu zapojil do tréninku s týmem.

A když to dopadne příhodně i v Izraeli, tak třeba rovnou oslavit i postup do jara.

Feyenoord vs. české kluby

Skupina Ligy mistrů, podzim 2001

Sparta–Feyenoord 4:0 (Hartig, Labant, Kincl, Michalík)

Feyenoord-Sparta 0:2 (Jarošík, J. Novotný)

Sparta postoupila základní skupiny do osmifinálové, Feyenoord vypadl ze soutěže.

2. kolo Poháru UEFA, podzim 2003

Feyenoord–Teplice 0:2 (Rezek, Doležal)

Teplice-Feyenoord 1:1 (Horváth – Snoyl)

Play off Evropské ligy, podzim 2012

Feyenoord–Sparta 2:2 (Nelom, Achahbar – 2x V. Kadlec)

Sparta–Feyenoord 2:0 (V. Kadlec, Jarošík)

Skupina Konferenční ligy, podzim 2021

Feyenoord–Slavia 2:1 (Kokcu, Linssen – Holeš)

Slavia–Feyenoord ?