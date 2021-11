Trpišovský: Laciný gól, vaří se to ve mně. Bah byl třicet vteřin v bezvědomí

Už to bylo v peci, podařené dílo stačilo jen vypálit… Jenže v nastavení Ubong Ekpai nechal za zády Cyriela Desserse a v Edenu byla nálada v mžiku pod psa. „Byl to nepochopitelný gól, vaří se to ve mně,“ rozčiloval se Jindřich Trpišovský. Slavia v pátém utkání skupinové fáze Konferenční ligy remizovala s Feyenoordem 2:2 a o postup do jarní části se v přímém setkání popere 9. prosince s Unionem Berlín. Sešívání hráli více než poločas proti deseti, góly vstřelili Peter Olayinka a Jan Kuchta.

Jak hodnotíte utkání?

„Byl to těžký zápas. Feyenoord do něj dobře vstoupil. Začátek byl náročný soubojově i běžecky, soupeř potvrdil velkou kvalitu. Obě mužstva si těžko vytvářela šance, naháněla se v presinku a rozehrávce, což nám pomohlo k prvnímu gólu. Pak došlo za stavu 1:1 k vyloučení. V druhém poločase jsme měli dvě šance, pak Kuchťák dohrál akci na 2:1. Ale potom to pokračovalo jako s Haifou. Měli jsme spoustu brejků do otevřené obrany, nepodařilo se nám přidat rozdílový gól. Zápas jsme nechali otevřený, což se nám nakonec vymstilo. Nastoupil proti nám jeden z nejkomplexnějších soupeřů, ale obrovskou individuální chybou jsme si nechali zápas utéct. Byl to nepochopitelný a laciný gól. Nehodnotí se mi to vůbec dobře.“

Souhlasíte, že nejlepším hráčem zápasu byl Alexander Bah?

„Ano, jeho výkon byl fantastický. A to hrál ještě na jednoho z nejlepších hráčů soupeře. V tom jsme také viděli klíč k utkání. Chtěli jsme odbránit Sinisterru a využít jeho postavení, když nemají míč. Je to samozřejmě náročné, protože musíte podpořit útočnou akci a pak se zase rychle vracet zpátky. Každopádně Bah ukázal to, co je potřeba na velké evropské zápasy. Tedy běžecká vybavenost, rychlost, odolnost, ale i dobré čtení situací. V křídelních prostorech to byl náš nejnebezpečnější hráč.“

Nakolik ovlivnil konec zápasu jeho vynucený odchod ze hřiště?

„To je přesně ono. On je tam jednadevadesát minut, ta situace nenastane… Když šel na hřiště Ibra (Traoré), tak jsem mu říkal, aby Ekpaie pohlídal, aby si nenechal někoho naběhnout za záda. Jenže za čtyřicet vteřin po odchodu Baha jsme přesně z této akce inkasovali.“

Jaký je Bahův zdravotní stav?

„Třicet vteřin byl v bezvědomí. Teď vypadá dobře, pojede na vyšetření, na CT. Pravděpodobně jde o otřes mozku, došlo ke střetu hlavami. Bezprostřední situace ale nevypadala dobře, Alex naštěstí už komunikuje.“

Jak moc se změnil zápas po zranění Linssena a příchodu Desserse, který dvěma góly rozhodl?

„Ohledně kvality se nic nezměnilo. Šlo spíš o to, že Linssen je náběhový hráč se skvělou hlavou a výběrem místa, nebezpečný na zadní tyči. Dessers je zase silný při zaseknutí a následné změně směru. Oběma gólům ale předcházely chyby. Hlavně ten druhý gól byla absolutně jednoduchá věc.“

V posledním zápase v Berlíně nesmíte prohrát.

„Třeba to bude pro nás dobře, nemusíme s ničím moc kalkulovat.“

Po prvním gólu Desserse jste se rozčiloval na pomezního rozhodčího. Bylo to kvůli otočenému autu?

„Ano. Celkově to byl z pohledu rozhodčího nepovedený zápas na obě strany. V tu chvíli jsem mu říkal, že šlo o šestou věc během deseti minut, která byla vyhodnocena v náš neprospěch. Bez videa to ale mají sudí těžké. Mnohem víc mě ale štve druhý gól. Vaří se to ve mně. Takovou branku prostě nesmíme dostat. Máme zápas nějak rozehraný, soupeře je o jednoho méně, ale v posledních dvaceti minutách jsou našimi nejvytíženějšími hráči stopeři, kteří musí řešit desítky obranných situací, což je pro mě neuvěřitelné a smutné.“