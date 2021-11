Bah: hrdina s bolehlavem. Slavia si gratuluje, ale už chystá náhradu

Stal se doslova symbolem čtvrtečního zápasu skupiny Konferenční ligy. S ním na hřišti Slavia mířila k těsnému vítězství, k němuž Alexander Bah tlačil svůj tým snad nejvíc ze všech hráčů domácích. A když musel nuceně střídat v nastaveném čase, českého mistra to skolilo.

Opět neuvěřitelně symbolický souběh náhod a událostí…

88. minuta, Feyenoord kope roh. Míč z hlavy Lutsharela Geertruidy už míří do brány, na poslední chvíli ho ale z lajny odhlavičkuje i s pomocí břevna hrdina Bah. Jenže při tom dostane ránu, která nejdřív vypadá jako celkem nevinná. Dobíhající Luis Sinisterra ho totiž v souboji trefí hlavou, dánský bek zapadne do sítě.

Nejdřív se rychle sbírá a běží zpátky do hry. Za pár minut se ho ale zmocňují mrákoty.

„Dokonce byl vypnutý, asi třicet vteřin v bezvědomí,“ říkal pak trenér Jindřich Trpišovský, co přesně ho donutilo Baha vystřídat. „První predikce je nějaký stupeň otřesu mozku,“ dodal. Později vyšetření v nemocnici neodhalilo závažné zranění, bude ale nutný klid, je celkem pravděpodobné, že 23letý obránce pro jistotu vynechá nedělní utkání s Teplicemi.

Za Baha šel Ibrahim Traoré. Mimo jiné dostal pokyny, aby vypomohl obraně, hlavně pak Ubongu Ekpaiovi, který se zatáhl na místo pravého beka právě za zraněného Dána.

Výsledek? Vyrovnání, ztráta dvou bodů ve třetí minutě nastavení. Právě Ekpaie si totiž vybral Geertruida, když dával oblouk za obranu. Nebo přesněji řečeno, vybral si Cyriela Desserse, kterého měl nigerijský křídelník hlídat. A neuhlídal, ačkoliv v první chvíli u něj stál. Pohybem se od něj ale Dessers trhnul a hlavou pak přesně přehodil nebohého Aleše Mandouse.

Stoper Taras Kačaraba dal Ekpaiovi najevo svou zlost hned vzápětí na hřišti, kouč Trpišovský neskrýval naštvání při hodnocení utkání.

„To je přesně ono. Alex je tam skoro celý zápas a ta situace nenastane. Ibru Traorého jsem upozorňoval, když šel na hřiště, aby pohlídal Ekpaie, aby si nenechal naběhnout nikoho za záda, protože je jasné, že to je jediná situace, ze které nás mohou potrestat. Samozřejmě se pak stalo tohle, čtyřicet vteřin po tom, co Alex nebyl na hřišti… Hráče tam nemáte, a hned za necelou minutu vás z toho prostoru potrestají,“ zlobil se Trpišovský.

Chvíli předtím označil Bahův výkon za fantastický, ukázal na něj jako na slávistického hráče zápasu. Aby ne, to on byl u prvního gólu, když dlouhým sprintem přeskočil Tyrella Malaciu a pak poslal přihrávku před prázdnou bránu Peteru Olayinkovi na 1:0. Celkově aktivní a spolehlivý výkon dopředu i dozadu.

A pak fatální ztráta pro mužstvo, když na nosítkách opouštěl hřiště.

Jenže nemusí jít jen o příštích pár dní, kdy se bude Bah zotavovat z otřesu. Kouč Trpišovský totiž už před týdnem přiznal, že klub se pomalu připravuje na jeho odchod. V létě měl Bah nabídku z Ruska, ta ale šla pod stůl. Čeká se na něco trochu lepšího, co by mladému obránci otevřelo dveře třeba i k nominaci na mistrovství světa 2022 v Kataru, kde už mají Dánové své místo jisté.

„Nechceme ho pustit, je to klíčový hráč, ale kdyby přišla nabídka z Premier League…“ zapřemýšlel si nahlas předseda Jaroslav Tvrdík v pořadu odbočky Odboru přátel AREA 114.

„Bylo by to bez něho těžké, mám strach, když vidím jeho výkony, a hlavně potenciál. Myslím, že nás to v dohledné době čeká, i když tady pak s bossem nebudeme dva dny mluvit, nebudu mu brát telefon,“ vyhrožoval Tvrdíkovi naoko Trpišovský. „Na druhé straně to chápu, musíme se na odchod připravovat,“ dodal vážněji trenér červenobílých. Ta situace může přijít v zimě, nejpozději v létě.

To už bude hlava dávno v pořádku. A třeba i náhrada na cestě do Edenu.

Za Baha bude ale potřeba pořádné eso.

