Kratochvíl po vyřazení: Rozhodl zápas s Randers, Evropa byla velká zkušenost

V pětadvacáté minutě mohl poslat svůj tým do vedení. Bohužel Miloš Kratochvíl (25) zamířil vedle a Jablonec se s pohárovou Evropou pro letošek loučí. „Jednoznačně největším zážitkem byl duel na Celtiku,“ ohlíží se za jabloneckým působením v pohárech šikovný záložník.

Jak moc vás mrzí neproměněná šance v prvním poločase?

„Samozřejmě mě to mrzí. Odrazilo se to ke mně tak, že jsem to vůbec nečekal. Zbytečně rychle jsem střílel z první. Zápas pak mohl vypadat úplně jinak. Z jednoho centru v poslední minutě poločasu dostaneme gól. Byli jsme lepší, a přitom jsme v poločase prohrávali.“

Které utkání rozhodlo o vašem nepostupu ze skupiny?

„Jednoznačně domácí duel s Randers. Vedli jsme 2:1 a v poslední minutě jsme inkasovali z penalty.“

Berete vyřazení ve skupině jako promrhanou šanci?

„Dá se to tak říct. V žádném ze zápasů jsme nepropadli. Kdyby se nám lépe dařilo v lize, tak se nám i tyto zápasy v Evropě hrají lépe. Cítili jsme, že jsme na postup měli.“

Jak reflektujete na vaše účinkování v pohárové Evropě?

„Byla to pro nás pro všechny obrovská zkušenost. Konferenční liga se mi jako soutěž líbí a jsme za to rádi. Největším zážitkem bylo utkání na Celticu a pro mě pak i dva góly Žilině v klíčovém duelu.“

Jak těžké bude se jako tým výsledkově zvednout?

„Teď máme ještě dva zápasy, a pak celou půlku sezony. Samozřejmě bude těžké se z toho dostat. Jsme zvyklí na boje o poháry a toto je zcela odlišná situace.“

Po gólu do šatny jste jako tým působili zlomeně, vyhlížíte už pauzu?

„To určitě ne. Je mnohem lepší hrát než trénovat. Konec rozhodně nechceme.“

Měli jste jednu z nejslabších obran v soutěži, čím to je?

„Přijde mi, že dostáváme góly ze všeho a naopak z ničeho branku nedáme. Máme to tak i v lize, tak doufám, že to brzy otočíme.“