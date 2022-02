Slávistický asistent Köstl: Jindru zdravíme a snad mu při zápase nepřitížíme

V čem je to teď jiné, že tu Jindřich Trpišovský není?

„Už předtím to nazval dobře Standa Tecl, je to nezvyk. Na Jindru jsme všichni nějak zvyklí, nicméně všechna rozhodnutí vždycky šla, jdou a půjdou od nás všech trenérů. I teď jsme to s ním ladili, komunikace probíhá pořád a bude dál, uvidíme. O tom, jak to bude během zápasu, jsme se ale ještě nebavili.“

A jaké je to pro vás konkrétně?

„Osobně to nijak zvláštně nevnímám. Všechny přípravy, celou práci děláme jako vždycky. Teď tu sedím před vámi já, to změna je, ale nevnímám to. Možná během zápasu to bude trochu jiné… Když se to stalo naposledy s Larnakou (Trpišovský dostal v srpnu 2016 za strkanici trest na odvetu čtvrtého předkola Evropské ligy Liberec-Larnaka), tak to dopadlo dobře. Snad na to navážeme.“

Kouše to?

„Samozřejmě ho to mrzí, to je jasný, protože to je velký zápas a každý by u toho chtěl být. My doufáme, že mu při zápase nepřitížíme. To je taky od nás zprávu jemu před zápasem. Lidi asi berou, že je Fenerbahce favorit, my se ale budeme snažit, aby se to po prvním utkání stočilo na naši stranu. Pro to uděláme všechno a Jindra z toho bude mít radost, tím ho taky zdravíme.“

Máte z Fenerbahce respekt?

„Předně je to pro nás obrovská výzva a čest, že si můžeme zahrát s tak obrovským klubem, a že budeme hrát na tak krásném stadionu. To je výzva pro nás pro všechny. Sledovali jsme Fenerbahce už po losu, přišla změna trenéra, takže se trochu změnil styl, ale individuality zůstaly. Jsou to extrémně nepříjemní hráči, výborní do ofenzivy. Ale věřím, že i na to jsme připravení. Víme o jejich problémech vzadu, budeme se snažit je využít.“