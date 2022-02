Slavia kvůli nedostatku beků řeší sestavu: ve hře diamant i 3-5-2

Slávisté na cestě do Istanbulu • Twitter.com / SK Slavia Praha

Slávisté na cestě do Istanbulu • Twitter.com / SK Slavia Praha

Slávisté na cestě do Istanbulu • Twitter.com / SK Slavia Praha

Slávisté na cestě do Istanbulu • Twitter.com / SK Slavia Praha

PŘÍMO Z ISTANBULU | Alexander Bah je v trestu. Lukáš Masopust zraněný. Srdjan Plavšič by už sice mohl, ale pohmožděný kotník z derby vyléčil teprve nedávno. Na soupisce nejsou David Jurásek, Daniel Fila nebo Jakub Hromada. Skládání slávistické sestavy jsou pro těžký zápas na Fenerbahce složité puzzle, asistent Jaroslav Köstl proto dokonce připustil, že ve hře je i varianta s jiným rozestavením.

„Představu o sestavě samozřejmě máme, ve většině případů už hráči vědí, jak budeme hrát, protože jsme s nimi potřebovali udělat přípravu na jednotlivé hráče Fenerbahce. Personální nouze pro tohle utkání je ale veliká, proto zvažujeme i změnu rozestavení,“ přiznal Köstl.

Tím může být takzvaný diamant, tedy schéma 4-4-2 s s defenzivním a ofenzivním středním záložníkem, které realizační tým využíval v evropských zápasech v minulých letech poměrně často.

Jenže nabízí se i méně hrávané 3-5-2 a to proto, že Slavii teď trápí převážně absence krajních beků. Nalevo chybí David Jurásek, který není na soupisce, napravo dokonce obě varianty – potrestaný Alexander Bah a lehce zraněný Lukáš Masopust, který do Istanbulu ani nepřiletěl. Kdyby se tedy trenérský štáb rozhodl zůstat v klasickém čtyřčlenném složení obrany, scházela by mu přirozená varianta na pravý kraj.

V případě tříčlenné defenzivy by se k Tarasi Kačarabovi a Aihamu Ousouovi zasunul nejspíš Tomáš Holeš, a střed zálohy by mohl vyplnit tradičně Petr Ševčík a Ondřej Lingr a možná i navrátilec Oscar Dorley. Na výběr mají „sešívaní“ ještě Ibrahima Traorého, Madse Emila Madsena a Daniela Samka.

Varianta "Diamant"

Mandous

Oscar Ousou Kačaraba Plavšič

Holeš

Schranz Ševčík

Lingr

Olayinka Tecl

Varianta 3-5-2

Mandous

Ousou Holeš Kačaraba

Schranz Ševčík Lingr Oscar Sor

Olayinka Tecl