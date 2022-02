Impotentní útok i fanoušci Partizanu v ochozech. Co ukázala Sparta?

Premiérové představení v Konferenční lize Spartě nevyšlo. Letenští úvodní duel play off proti Partizanu prohráli 0:1. Na vině byl i bezzubý útok, kdy na branku soupeře vyslali jedinou střelu. Tým Pavla Vrby tak nezvládl druhé ze tří velkých utkání na startu jara, uspěl pouze v derby se Slavií, s Plzní zachraňoval remízu na poslední chvíli a nyní padl. Na tribuně tomu přihlíželo i několik desítek fanoušků srbského celku. Co souboj Sparty s Partizanem ukázal?

Impotentní útok Silná ofenziva, nátlakový fotbal, šance a z toho plynoucí góly. To jsou atributy, které vždy měly týmy trenéra Pavla Vrby. V případě Sparty to ovšem momentálně neplatí. Čtvrteční útočné představení proti Partizanu hraničilo až s impotencí. Letenští za celé utkání vyslali na hostující branku pouze jednu střelu, příležitostí měli naprosté minimum. Na jaře to při tom není ojedinělý rys, střelecky naprázdno vyšli už v Českých Budějovicích, ani v posledním duelu s Viktorií to ze strany rudých nebyl žádný ofenzivní ohňostroj. Vrba tak musí rychle přijít na to, jak zatažený útok odbrzdit. To, co mělo být ve druhé polovině sezony hlavní zbraní Sparty, je totiž zatím její největší slabinou. „Souhlasím, na podzim jsme v ofenzivě byli výrazně lepší, měli jsme víc střel, teď se do šancí nedostáváme. Proč to tak je, to doopravdy nevím. Samozřejmě nechceme měnit způsob hry, chceme být v útočné fázi aktivní, nedaří se nám ale ani to, že bychom se prosazovali individuálně. Jsem z toho nešťastný,“ hlesl zklamaný kouč. Pavel Vrba během utkání s Partizanem • Foto Dominik Bakeš / Sport

Střídající nepomohli Adam Karabec se snažil být aktivní, ale kazil. Totéž se dá říct o Jakubu Peškovi. Tomáš Čvančara taktéž neprožil nejlepší ze svých zápasů. I proto to byli právě oni, koho trenér Pavel Vrba v průběhu duelu s Partizanem stáhl ze hřiště. Trio Lukáš Haraslín, Bořek Dočkal a Ladislav Krejčí starší ale hru nepozvedlo, spíše ji devalvovalo. V případě posledního jmenovaného přišla dokonce chyba, která rozjela klíčovou akci utkání. Krejčí se pokusil o křížný pas, soupeř ho ale zachytil a následně přihrávkou za obranu našel Saša Zdjelar Queensyho Meniga, který přehodil vyběhnuvšího Holce, ten byl bez šance. „Měli jsme míč pod kontrolou a špatnou rozehrávkou jsme umožnili soupeři jít do šance. Ten využil našeho rozestavení v momentě, kdy jsme měli míč. Chyba nastala už při zakládání našeho útoku,“ okomentoval chvíle před gólem trenér Sparty Pavel Vrba. Vítězný gól Partizanu Bělehrad v zápase Konferenční ligy na Spartě • Foto Dominik Bakeš / Sport

Jistí Martinové v obraně Martin Suchomel je vrhán Pavlem Vrbou rovnýma nohama do pořádně vroucí vody. Už při derby se Slavií svým výkonem během první půle na levém beku zaujal. A nebýt brzké žluté karty, k jeho poločasovému střídání by pravděpodobně nedošlo. Na svém silnějším postu pravého beka zvládl tentokrát duel s Partizanem, svůj první na evropské scéně. Odehrál kvalitní představení. Nebál se rozehrávat, zachytával přihrávky. Až nabere odvahu víc útočit, vytvoří konkurenci Tomáši Wiesnerovi. To Martin Vitík už má odehráno o něco víc, ale proti bělehradskému celku měl na sobě těžké břemeno – uhlídat ofenzivní eso Ricarda. To se mu podařilo. K ničemu ho nepustil a uskákal i hlavičkové souboje. Devatenáctiletý obránce Sparty Martin Suchomel zasáhl do utkání Konferenční ligy proti Partizanu Bělehrad • Foto Blesk: TONDA TRAN

Trable s trávníkem Stěžoval si na něj po duelu reprezentace s Estonskem Vladimír Coufal, dokonce jej přirovnal ke klouzačce a bramborovému poli. Bylo to téma i o víkendu proti Plzni. Takový Lukáš Haraslín by mohl vyprávět, když se už po cca deseti minutách přezouval. Trávník na Letné není v ideální kondici. Znát to bylo i v zápase s Partizanem. „Byly by to výmluvy. Pro oba týmy je to stejné. Asi bychom si kvalitu představovali jinou, ale musíme se tomu přizpůsobit a hru zjednodušit. Na trávník se ale vymlouvat nechci,“ konstatoval záložník Sparty Michal Sáček. Podobná slova volil i kouč Vrba. „Těžko se můžeme vymlouvat na terén, byl pro oba mančafty stejný. Mohl by být lepší, ale naše hra taky. Bavme se o tom, co jsme předvedli. Trávník se tu několikrát měnil, ale je to pořád dokola. To je dotaz na někoho jiného.“ Lukáš Haraslín během domácího zápasu s Partizanem • Foto Dominik Bakeš / Sport

Děsivý vstup do jara Výhra ve čtvrtfinále domácího poháru na Slavii má svou cenu a rozhodně se počítá. Sparta jí ovšem v úvodu druhé poloviny sezony dokonale devalvuje na dalších dvou frontách, kde zatím hrozivě hoří. V lize uhrála pouze dvě remízy, ani v Českých Budějovicích, ani doma proti Viktorii přitom její výkon neměl požadované parametry. Na evropské frontě to je zatím podobná bída, domácí porážka s Partizanem (po dalším vysoce slabém představení) odstrčila Pražany na hranu vyřazení. Na Letné se proto musí bít na poplach. Zklamaný obránce Sparty Dávid Hancko po prohře s Partizanem Bělehrad na Letné • Foto Dominik Bakeš / Sport