Hrdina Lingr se smál: Taková moje klasika, já jsem vždycky připravený

Jak je po takovém vítězství?

„Cítím se skvěle, je to fantastické vítězství tady v Turecku, moc si toho cením. Jsme strašně rádi, že jsme to tu zvládli, je to obrovsky cenné.“

Po pár dnech zase rozhodující gól, jak jste tu situaci viděl?

„Věděl jsem hned stoprocentně, jak chci zakončit, snažil jsem se to dát k tyči, tu myšlenku jsem měl hned. Yira to skvěle vybojoval a posunul mi to, pro mě už to pak byla celkem jednoduchá situace.“

Jak jste se během zápasu udržoval, vzhledem k tomu, že jste nenastoupil v základu?

„Taková moje klasika (smích), já jsem vždycky připravený, když jsem na lavici. Měl jsem tam jít už o první půli, nakonec jsem šel až o poločase a jsem moc rád, že jsem to rozhodl a že jsem pomohl týmu.“

Co jste říkal na kulisu? Diváci byli slyšet, ačkoliv zdaleka nebylo plno.

„Super, ale myslím, že fanoušků mohlo přijít víc. To je ale jedno, i tak je znát, že lidi v Turecku fotbalem žijou, atmosféra byla fantastická. Jen doufám, že za týden v Edenu bude ještě lepší.“