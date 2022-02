Köstl zastoupil Trpišovského: Vezeme si i zapalovače. Talisman? Malý Bary

Probíral s vámi utkání i v jeho průběhu?

„Jindra řekl, že to nechává na nás, protože s týmem jsme tu my. Jednotlivé kroky jsme s ním konzultovali, ale během zápasu jsme v kontaktu nebyli. Jen o poločase nám poslal svoje poznatky, protože to sledoval v televizi.“

V tomhle zápase jste konečně pořádně zabrali v produktivitě, pomohl vám i typ soupeře, který jen úporně nebránil?

„Je to kombinace více věcí. Musím pochválit trávníkaře, protože to hřiště bylo strašně rychlé, což nám pomohlo. Třeba na Slovácku nebylo pokropené hřiště a pak je to těžší. Do sestavy jsme dali i ofenzivní typy hráčů, končili jsme s útočníky na krajních becích. Musím vyzdvihnout i výkon Ibry Traorého, který hrál skvělý zápas, potvrdil to gólem. Pomohl nám svým klidem na míči, za každou cenu chce vždycky hrát, udrží se na míči a rozdává přihrávky. A samozřejmě je tam i závislost na hře soupeře, který to pak v průběhu zápasu musel ještě víc otevírat. Když to tahali ke konci přes Kadiogla, byl jsem spařenej jak jetel, ale nemohl jsem si sundat bundu, protože jsme vedli, tak jsem to nesměl porušit… Jako suvenýr si vezeme domů i pár zapalovačů. A vzali jsme sem taky talisman, teď už to můžu říct.“

Jaký?

„Paní Barošovou a malýho Baryho. Táta v Istanbulu zažil asi největší úspěch své kariéry, když tu vyhrál Ligu mistrů, odehrál tu spoustu zápasů, tak jsme vzali malýho jako talisman.“

I proto, že hraje za Slavii, že?

„Je to tak, je velký fanoušek Slavie. Pamatuju, když táta hrával ještě za Baník, byli jsme před zápasem v tunelu a byli tam i oba jeho kluci, ptali jsme se jich, komu budou fandit. Jeden řekl, že tátovi, Baníku, druhý Slavii. Je to takový náš talisman.“

Poprvé na jaře nastoupil Oscar Dorley, hned gól, vykoupil se tím ze svého trestu?

„Jo, už mu to asi odpustíme… Vyslechl si toho od nás dost, protože to byl fakt nesmysl, co udělal, na druhou stranu možná i díky tomu jsme uspíšili příchod Davida Juráska, což je zase další plus. Oscar našel znova motivaci, v tom konkurenčním prostředí na tréninku vypadal výborně, pomohlo mu to a předvedl výborný výkon.“