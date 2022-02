Expert Bielik o Spartě: Bylo to trápení. Hráči od Vrby možná necítí důvěru

Dvojzápas s Partizanem Bělehrad? Z pohledu Sparty veliké zklamání, dva mizerné výkony. Postup do osmifinále Konferenční ligy nebyl ani blízko. Pražané v odvetě na srbské půdě prohráli 1:2, a manko z prvního duelu (0:1) tak nesmazali. „Špatně se mi to komentuje, čekal jsem od Sparty trochu víc. Bylo to trápení,“ poznamenal ve studiu iSport.cz bývalý obránce Letenských Július Bielik. Naopak Slavia porazila Fenerbahce i podruhé a zahraje si osmifinále.