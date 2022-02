Sparta v Srbsku: sedmý krach venku, chaos stoperů a poprvé bez třicátníka

Nebýt Adama Hložka, neohrozil by branku Partizanu téměř nikdo. Pražané v Srbsku rozhodně neprokázali pověst silného mužstva s ofenzivním trenérem. Za očekáváním zůstal Jakub Pešek i střídající Martin Minčev. Lukáš Haraslín střídal světlé okamžiky s těmi horšími. Vidět nebyla ani zimní posila Tomáš Čvančara, jenž dostal přednost na hrotu. „Chybí nám finální fáze. Umíme se tam dostávat, přecházíme přes soupeře ve středu, ale zakončení chybí. Možná se do něj málo tlačíme, málo to na sebe bereme. Musíme být dravější v šestnáctce, zkoušet střely z každé pozice. Když nevystřelíš, nedáš gól,“ zlobil se Haraslín po utkání. O to fatálněji pak zní, že Partizan ze stejného počtu střel na branku (3) nakonec vytěžil dvě důležité branky. Spoustu dalších zajímavých brejků či náznaků šancí měli nebezpeční Menig či Markovič. U Sparty byste kromě gólu velkou šanci hledali marně...

Poprvé bez třicátníka

Není zvykem, aby Pavel Vrba neměl na hřišti minimálně jednoho zkušeného a staršího hráče, který by dozoroval nadějné mládí. Jenže v Bělěhradu se odhodlal zbořit všechny tradice a vůbec poprvé postavil základní jedenáctku z hráčů pod 30 let. Naposledy se tak v případě Pražanů stalo při domácím utkání s AC Milán (prosinec 2020), kdy tým vedl ještě Václav Kotal. „Možná to jsou právě zkušenosti, které mladí hráči potřebují nasbírat. Hráči musí absolvovat konfrontaci s evropskou kvalitou. Čím víc zápasů, tím víc zkušeností. Věřím, že do budoucna by to mohlo být hodně zajímavé, pokud se mužstvo udrží pohromadě,“ uvedl Vrba. Jen na lavičce zůstali Bořek Dočkal, Ladislav Krejčí a David Pavelka. Pro zranění s týmem neletěl obránce Ondřej Čelůstka. Dočkal i Krejčí se do hry nakonec dostali, ale přínosem byl pouze letenský špílmachr. Byl to právě Dočkal, kdo vyslal centr před Hložkovou brankou, jež korigovala skóre na 1:2.