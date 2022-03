Červený Ousou je na paškále. Byla to hloupost, zlobil se Trpišovský

V létě přišel v tichosti. Neznámý chlápek z druhé švédské ligy, byť kapitán reprezentační jednadvacítky. Původně bylo v plánu, že Aiham Ousou dostane výrazný čas na adaptaci. Okolnosti ale byly proti. David Hovorka s Ondřejem Kúdelou byli ve stavu zdravotní neschopnosti, David Zima odešel do italského Turína a ve středu obrany najednou zela taková propast, že nebylo možné dohlédnout na dno Macochy.

Proces učení švédského stopera se musel urychlit. Po počátečních problémech se Ousou s parťákem Tarasem Kačarabou vypracoval v nejlepší středovou dvojici podzimu FORTUNA:LIGY. V některých zápasech, i na evropské scéně, byli téměř dokonalí, Jindřich Trpišovský oba pravidelně vychvaloval. Švéda především.

Jarní část ale píše trochu zapeklitější příběh. Věci nejdou tak hladce. Ousou není tak dominantní. V utkání dovede vymyslet neskutečnou akci, poradit si s jakýmkoliv útočníkem a zvládat složité situace pod tlakem, ale také umí selhat takticky a dostat kamarády do problémů.

Pro příklady nechoďme daleko.

V prvním utkání osmifinále s Lincem na hraně šestnáctky ukradl přesným čtením hry šanci Huseinu Baličovi, středem pole prokličkoval před další tři soupeře a dokonalým pasem vybídl do sóla Yiru Sora. O týden později, v odvetě v St. Pöltenu, dvakrát netakticky fauloval a před koncem první půle mazal se studem do kabiny.

A v útrobách NV Areny se poprvé stalo, že Trpišovský byl na uhrančivého Švéda opravdu naštvaný. „Aiham je jeden z hráčů, o kterého jsme tady nechtěli přijít, protože byl v karetním ohrožení. Přišli jsme o něj ale napřed žlutou, pak červenou,“ nechápavě kroutil hlavou slávistický trenér, načež si přisadil. „Byla to hloupost, podobná situace jako na podzim, kdy jde s kartou do faulu v běžeckém souboji. Ještě jsme se na to před zápasem připravovali, že přesně do takové situace se nechceme dostat. Byly to dva žluté fauly, dva hloupé fauly.“

Ano, Trpišovský si přesně vzpomněl na moment z říjnového derby. Ousou tehdy udělal druhý žlutý faul jako přes kopírák, v podobném místě hřiště. Také před poločasem. Pro Slavii o to hůř, že faulovaný Lukáš Haraslín z následné standardní situace určil konečný výsledek. Slavia padla 0:1…

Ousou nebude Slavii k dispozici pro čtvrtfinále s Feyenoordem Rotterdam. První žlutá karta v St. Pöltenu pro něj automaticky znamenala jednozápasový trest, za následné vyloučení po druhém žlutém napomenutí se přičítá utkání navíc, což je pro Slavii další výrazný personální problém. „Samozřejmě je to velká komplikace, přišli jsme minimálně o dva hráče na první zápas,“ připomněl Trpišovský i hodně přísné vyloučení Srdjana Plavšiče.