Trpišovský počítá na Evropu s třinácti hráči: Olayinka chce jít přes bolest

PŘÍMO Z ROTTERDAMU | V éře Jindřicha Trpišovského se dvakrát pokoušeli protáhnout do semifinále Evropské ligy. Pokaždé neúspěšně. Před třemi lety lehli s Chelsea, předchozí jaro zase s Arsenalem. Ve čtvrtek má Slavia pokus číslo tři. V pekle stadionu De Kuip vyrazí ve čtvrtfinále Konferenční ligy k první srážce s Feyenoordem. Bude platit do třetice všeho dobrého? „Cítíme šanci a pro její naplnění chceme udělat úplně všechno,“ říká trenér sešívaných.

Před losem čtvrtfinále jste si Feyenoord nepřál. Změnil jste názor?

„Je to jeden z nejsilnějších a nejnepříjemnějším soupeřů, které jsme za poslední dva roky potkali. Upřímně jsem tipoval, protože jsme poznali jeho sílu, že v Konferenční lize půjdou daleko. Ano, před losem jsme je nechtěli. Jsou houževnatí, nepříjemní a komplexní. Nyní se v tom snažíme hledat pozitiva. Víme, do jakého prostředí jdeme. Soupeř se kromě příchodu Reisse Nelsona nezměnil. Vidíme v tom určitou motivaci, jelikož ani v jednom zápase ve skupině jsme s Feyenoordem nevyhráli. Chceme se vytáhnout. Snažíme se to překlopit do motivačna. Vidím na hráčích, jak se svědomitě připravují. Pozoruji koncentraci na každý detail, jelikož víme, jak tady první zápas probíhal.“

Opravdu se Feyenoord nijak nezměnil? Ani v drobnostech?

„Hrají stejně, jen jsou herně ještě trochu dál. Zejména kondičně. Navíc se doplnili o zmiňovaného Nelsona, který jim zkvalitnil křídelní hru. Předtím byl Sinisterra nalevo strašně dominantní, teď mají stejnou kvalitu i napravo. Styl ale zůstává stejný, totožné je i rozestavení. Jen nahoře používají dva typy napadání. Prostě platí, že se pořád vyvíjejí, byť nyní paradoxně ztratili pár bodů na čelo tabulky. Jsou komplexnější, nebezpečnější v ofenzivě, nedostávají tolik gólů jako na podzim. Naposledy odehráli skvělý zápas na Ajaxu, dvakrát vedli. Sice nakonec prohráli 2:3, celkově ale podali výborný výkon. I to, jak si poradili v předchozím kole s Partizanem, ukazuje na jejich sílu.“

V předchozích letech jste dvakrát skončili ve čtvrtfinále Evropské ligy. Jednou jste vypadli s Chelsea, loni s Arsenalem. Proč by to mělo vyjít tentokrát?

„S Chelsea jsme ani jednou nevyhráli, s Arsenalem jsme udělali bod. Doufám, že potvrdíme vzestupnou tendenci. Na Chelsea jsem si říkal, že je neuvěřitelný, kam jsme se dostali. Jako malý kluk jsem koukal na české týmy v Evropě. Táty jsem se ptal, jestli nějaký český tým vyhrál evropský pohár. Přišlo mně to jako science-fiction. Nakonec jsme byli ve čtvrtfinále po vyřazení Sevilly. Pak jsme za dva roky dostali stejnou šanci, nyní to máme před sebou potřetí. Když se dostanete do čtvrtfinále poháru, nemůžete narazit na špatný tým. Šance jsou vyrovnané, je to padesát na padesát. Ukázalo se to i v podzimních vzájemných zápasech. Jeden poločas jsme vyhořeli, jinak zápasy byly hodně vyrovnané. Budeme se o postup chtít porvat, co to půjde.“

Vzhledem ke zdravotním problémům jste přivezli pět teenagerů. Co mohou mladí hráči přinést do zápasu?

„Je to pro ně paráda. Kdyby mě někdo v sedmnácti vzal na Feyenoord, byť to nebylo možné, protože jsem se pohyboval v nižších soutěžích, tak bych byl nadšený. Pro naše kluky to musí být super, strašně jim to otevře oči. Oni se pořád potkávají se svými vrstevníky a najednou na vlastní oči vidí top kvalitu. Je jen na nich, co si z toho vezmou. Pro nás je dobře, že někteří z nich nám mohou v průběhu zápasu pomoct. Pravděpodobně budeme donucení k tomu přistoupit.“

„Hrozí“, že se někdo z mladíků objeví v základní sestavě?

„Vypadá to, že se nám podaří základní jedenáctku složit z hráčů, na které jsme zvyklí. I v tréninku jsme apelovali na to, aby nedošlo k nějaké zbytečné srážce a někdo nám ještě nevypadl. Pokud budou k dispozici hráči z dnešního tréninku, tak budeme mít minimálně dvě dobré možnosti vstoupit střídáním do zápasu.“

Bude k dispozici Oscar?

„Jeden ze dvou hráčů zraněných proti Plzni nastoupí stoprocentně, což bude pravděpodobně Osky. Za každou cenu chce hrát. Už v Plzni za námi běžel po chodbě, že si Feyenoord v žádném případě nenechá ujít. To bylo překvapení už samo o sobě, protože jsme ho zase po delší době slyšeli mluvit. (rozesměje se). Uvidíme u Olayinky, má hodně bolestivé zranění. Chce ale jít přes bolest. Ondra Kúdela je jedním z třinácti hráčů do pole, kteří se mohou objevit na hřišti.“

Mluvíte o vytvoření motivačna. Je jedním z motivačních faktorů vyrovnat postupem do semifinále slavný slávistický tým z roku 1996?

„Je to tak. Bylo by to hezké. Touhou je dostat český klub zase do semifinále Evropského poháru. Jsme dva dvojzápasy od finále. Cítíme šanci a pro její naplnění chceme udělat úplně všechno. Byl by to splněný sen. Naše koncentrace je maximální, zítřejší duel bude nesmírně důležitý. Musíme si vytvořit dobrou pozici pro odvetu. Feyenoord je dobrý tým, ale silnější je v domácím prostředí. V našem personálním složení to bude prubířský kámen.“

Během zápasu bude podle předpovědi zřejmě pršet. Karel Brückner měl takové podmínky rád. Co vy?

„Ano, mám rád, když prší. Vždycky když během našich utkání v Evropě pršelo, tak jsme zápasy zvládli. Fotbal je sport pro chlapy, náročné podmínky mně nevadí.“

SESTŘIH: Plzeň - Slavia 1:1. Remízu zařídil Chorý, Viktoria stále první