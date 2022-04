ONLINE: Feyenoord - Slavia. Pražané v základu s Kúdelou, v útoku Sor

Tak vzhůru do boje o další postup! Slavia vstupuje na hřišti Feyenoordu Rotterdam do čtvrtfinále Konferenční ligy. Pražané se s nizozemským soupeřem potkali už v základní skupině, skončili za ním na druhé příčce a ze vzájemných zápasů uhráli jediný bod. Ve stoperské dvojici dnes nastupují Ondřej Kúdela s Tarasem Kačarabou, Kúdela se vrací do základní sestavy poprvé od konce srpna. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.45, ještě o půlhodiny dřív startuje speciální studio iSport.cz s Ladislavem Vízkem.