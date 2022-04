KOEFICIENT: ztráta pro český fotbal, v Evropě budou jen čtyři zástupci

Aleš Mandous se po ráně Luise Sinisterry natahoval marně, Feyenoord šel do vedení 3:1 • Michal Beránek (Sport)

Slavia jako poslední český zástupce v této pohárové sezoně usilovala o to, aby dostala tuzemské týmy na 15. místo, které jako poslední zaručuje pět mužstev v pohárech. Lídr ligové tabulky a úřadující mistr k posunu do elitní patnáctky potřeboval minimálně postoupit do semifinále, což se mu nepodařilo. Po domácí porážce 1:3 s Feyenoordem Pražané z Evropské konferenční ligy vypadli.

Nic platné už českým klubům nebylo to, že zbylí dva uchazeči o 15. místo, Řekové a Norové, o své zástupce v soutěži dnes rovněž přišli. Tuzemské kluby zakončí sezonu na 16. příčce žebříčku, na patnácté Řecko jim chybělo 0,4 bodu. Sedmnácté Norsko ztratilo na Česko 0,55 bodu.

Tuzemské týmy přišly o jednoho účastníka v pohárech už pro nadcházející sezonu 2022/23, o nasazení do ní se hrálo před rokem. Nyní se rozhodovalo o tom, kolik mužstev vyšle Česko do ročníku 2023/24.

Pouze čtyři zástupce bude mít tuzemský fotbal poprvé od ročníku 2014/15, od té doby ho vždy reprezentovalo na evropské scéně pět mužstev. Ztráta jednoho účastníka znamená, že české týmy také přišly o jedno ze dvou míst v kvalifikaci Ligy mistrů. Do prestižní soutěže půjde jen šampion, zbylou trojici bude čekat Evropská konferenční liga.