Mandousův dárek soupeři, slzy i utěšování od sudího: Omlouvám se

Trenér Jindřich Trpišovský vsadil na jeho kartu, v sezoně upřednostňovaného Aleše Mandouse. Gólman Slavie by ale na čtvrtfinálovou odvetu Konferenční ligy proti Feyenoordu (1:3) nejraději co nejrychleji zapomněl. V 59. minutě nabídl soupeři obřím kiksem vítěznou branku na 1:2. Mandous stěží zadržoval slzy, chvilku po osudném zaváhání jej utěšoval i hlavní rozhodčí utkání Deniz Aytekin.

Téma slávistických gólmanů rezonovalo před velkou bitvou s Feyenoordem. A rezonovat bude i po čtvrtečním večeru v Edenu. Aleš Mandous nezvládl kritickou chvíli. Při běžné situaci u odkopu mu sjel míč a špatnou přihrávkou nabídl míč soupeři. Cyriel Dessers neváhal a poslal nizozemský celek do vedení 2:1.

Mandous by se v tu chvíli nejraději propadl někam do podzemních garáží a ihned prchl z trávníku v Edenu. V očích se mu leskly slzy, kousal se do dresu, aby zahnal chmurné myšlenky a soustředil se na zbytek utkání. Povzbudil ho přišel i hlavní arbitr, německý sudí Deniz Aytekin.

Slavia už se z tvrdého direktu nevzpamatovala. Naopak Luis Sinisterra zvýšil v 78. na konečných 3:1. Zakončil Mandousovi na přední tyč, i tahle branka se dala chytat. Ani napotřetí tak Slavia pod trenérem Trpišovským mezi nejlepší čtyři celky v evropské soutěži neprolezla.

"Střetly se mi myšlenky, pak jsem se ještě kopnul do druhé nohy, špatně jsme si ten balon dal. Sešlo se to jedno s druhým, prostě chyba a prohráli jsme kvůli tomu," soukal ze sebe Mandous po utkání do kamer České televize. "Bylo to samozřejmě těžké, snažil jsem se koncentrovat a klukům trošku pomoct. Každý trenér vám řekne, že po chybě to musíte hodit za hlavu a dál se koncentrovat. Chtěl bych se omluvit všem divákům a také jim poděkovat, jak se zachovali. Moc si jich vážím," dodal zklamaný gólman.

Gólmani „sešívaných“ svůj tým znovu „vypekli“. Při zápase v Rotterdamu (3:3) chyboval Ondřej Kolář. Do odvety ukázal slávistický štáb na jeho kolegu a konkurenta, ani tento tah ale nevyšel.

Mandous přitom začal dobře, na konci prvního poločasu vytáhl zákrok večera, když po Kačarobově chybě vychytal Desserse. Jenže ve chvíli, kdy se zápas lámal, svůj tým potopil.

„Do druhé půle mančafty vstoupily opatrně a branka byla strašná rána. Obrovská chyba. Rozhodla, protože Slavia už nenabrala tempo z první půle. Musela odkrýt některé prostory. A pak už byla jen otázka času, než padl třetí gól,“ hodnotil ve studiu iSport TV trenér Jozef Weber.

Po závěrečném hvizdu Mandous padl na trávník a hlavu schoval do dresu. Dobře věděl, že zápas mu nevyšel. Okamžitě k němu běželi členové realizačního týmu, aby svého brankáře postavili na nohy. Podpořili ho i fanoušci na stadionu.

Nic ale už nezměnilo na faktu, že s postupem v kapse do semifinále křepčili hráči nizozemského souboru. Slávisté ve vyprodaném Edenu se smutkem v duši děkovali fanouškům, kteří si na domácím hřišti přáli jiné rozuzlení dramatického souboje...