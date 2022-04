Blažek: Chyby se stávají, ať dál chytá Mandous. Mám z něj lepší pocit

Zkazil rozehrávku a průšvih jako hrom byl na světě. Na trávníku jej utěšoval dokonce i hlavní rozhodčí Deniz Aytekin. Brankář Aleš Mandous si toho ani nevšiml. Statečně však po vyřazení ve čtvrtfinále Konferenční ligy nakráčel do televizního rozhovoru a omluvil se fanouškům za zkažený zápas s Feyenoordem (1:3). „Je vidět, že Mandy je chlap, když to vzal na sebe. To je v pořádku,“ cení někdejší reprezentační brankář Jaromír Blažek.

Co se odehrává v hlavě brankáře po takové chybě?

„Takové chyby se stávají i lepším brankářům. Může to potkat kohokoliv. Při herním stylu Slavie a způsobu její rozehrávky je to riziko velké. Jen je smolné, že se to Alešovi stalo zrovna v takovém zápase. Už jsem mu psal, aby to hodil za hlavu a chytal dál normálně.“

Půjde to ale?

„Naprosto v klidu. Aleš přece není už žádný vyjukaný mladíček. Den po utkání si nad tím ještě zapřemýšlel, rozebral si to, co mohl udělat lépe a v sobotu ať už se chystá na další zápas. Jako trenér brankářů bych mu určitě dal důvěru. Nevidím důvod, proč by neměl chytat.“

Do branky by přece mohl jít Ondřej Kolář, nebo mu nevěříte?

„Přiznám se, že osobně mám lepší pocit z Mandouse než z Koláře. To je můj názor. Nemám rád, když se brankáři točí po každé chybě. To pak nebudete mít jistotu ani u jednoho a budete se točit v kruhu. Chyby se prostě stávají. Jen je pro Slavii smůla, že jí to potkalo v tak důležitém utkání.“

Může za Kolářovými a Mandousovými chybami být nervozita z konkurence?

„Těžko říct. Nevím, jak s nimi trenéři komunikují. Na druhou stranu je to úděl velkého klubu. Dnes už musí mít dva dobré gólmany, protože když se někomu něco stane, tak druhý musí být připravený. Osobně jsem ale zastáncem toho, aby chytal ten, který sezonu rozjede. A vyndám ho z branky jen v případě zranění, nebo při fakt znatelném poklesu formy, což není tento případ.“

Takže podle vás forma slávistických brankářů například bojem o titul ve FORTUNA:LIZE nezamíchá?

„Vůbec. Proč by měla? Podívejte se na Spartu – ta na mě dělá dojem, že vlastně taky neví, kdo by měl chytat. Tam je to dost podobné jako ve Slavii. Tenhle post budou muset řešit oba kluby, ale nemám o ně obavy. Bude to v pohodě.“

Třeba Mandousovi ulehčí situaci, že se Ondřej Kolář chce v létě vydat do ciziny.

„U něj byla smůla v tom, že když byl ve formě, mohl odejít, tak se vážně zranil a už to nedopadlo.“