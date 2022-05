Mourinhovy slzy i euforie: Zůstávám v AS! Fanoušci zaplnili Řím

Nicolo Zaniolo poslal AS Řím ve finále KL do vedení • Reuters

Stal se teprve druhým trenérem, který vyhrál pět velkých evropských trofejí. Portugalský kouč José Mourinho zažil ve středu další velký večer. AS Řím ve finále Konferenční ligy zdolalo Feynoord 1:0. Slavný trenér si užíval významný úspěch, při ceremoniálu neskrýval slzy. Fanoušci následně slavili v centru Říma - zaplnili olympijský stadion a vyšli do ulic i v blízkosti legendárního Kolosea.

„Teď se mi hlavou honí spousty věcí,“ říkal Mourinho s dojetím v hlase těsně po vyhraném finále. „Jsem v Římě jedenáct měsíců, na takový moment jsme všichni v klubu čekali. Kvalifikovali jsme se do Evropské ligy, což byl náš cíl. Dnes v noci to nebyla práce, ale historie, kterou jsme napsali,“ zářil. Portugalský kouč po středečním finálovém vítězství 1:0 nad Feyenoordem Rotterdam v Tiraně neskrýval emoce a potvrdil, že na lavičce italského mužstva bude působit i v příští sezoně.

Mourinho popáté vyhrál některý významný evropský pohár a vyrovnal rekord Itala Giovanniho Trapattoniho. Dvakrát ovládl Ligu mistrů (v roce 2004 s Portem a 2010 s Interem Milán) a dvakrát Evropskou ligu, respektive Pohár UEFA (v roce 2003 s Portem a 2017 s Manchesterem United). V pohárových finále má navíc stoprocentní bilanci.

„Na mé kariéře je skvělé, že se mi to povedlo nejen s Manchesterem United, ale také s Portem, Interem a Římem, což je hodně, hodně, hodně výjimečné,“ řekl Mourinho. „Jedna věc je zvítězit, když to všichni očekávají a dělají se pro to patřičné investice. Něco jiného je však zvítězit, pokud se něco zdá nesmrtelné. To je opravdu výjimečný pocit,“ přidal devětapadesátiletý trenér, jenž si během prvního angažmá v Chelsea dal přezdívku Special One (Pan Výjimečný).

Jeho svěřenci zdolali Feyenoord, čtvrtfinálového přemožitele pražské Slavie, díky gólu Nicola Zaniola z 32. minuty. AS Řím se po dvou prohraných pohárových finále z let 1984 a 1991 dočkal první evropské trofeje v dějinách klubu.

„Tohle se zapíše do historie Říma i té mé. Bylo mi řečeno, že pouze já, Sir Alex (Ferguson) a Giovanni Trapattoni vyhráli trofeje ve třech různých dekádách. Díky tomu si připadám trošku starý, ale pro mou kariéru je to krásné,“ zářil kouč.

Konferenční ligu vnímal jako velkou příležitost. „Od začátku jsme cítili, že tuhle soutěž můžeme vyhrát. Konkurence se zvyšovala, když sem přicházely týmy z Evropské ligy jako Leicester nebo Marseille. S tím jsme počítali. Mohli jsme získat víc bodů v Serii A, ale do Konferenční ligy jsme vložili hodně sil,“ přiznal rodák ze Setúbalu.

Přestože média spekulovala o jeho možném letním odchodu do Newcastlu či Paris St. Germain, oznámil pokračování v AS, s nímž v italské lize obsadil šesté místo. „Teď je jasné, že zůstávám, o tom není pochyb. I když se objevily některé spekulace, chci pracovat jenom v Římě. Musíme si s majiteli, kteří jsou fantastičtí lidé, říct plány na příští sezonu. Tohle vítězství se zapíše do dějin a můžeme na něm postavit silný projekt se skutečnými profesionály,“ dodal.

Oslavy triumfu vypukly v italském hlavním městě. Nadšení fanoušci zaplnili Olympijský stadion, kde sledovali celé finále, poté vyjeli do ulic měst. Slavili i v blzkosti legendárního Kolosea.