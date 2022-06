Gólman soupeře Sparty má „škraloup“: Viking, co si zmenšuje bránu?

Finále Konferenční ligy se napřesrok uskuteční v Praze. Ideální scénář pro Spartu i Slavii. K tomu, aby se kluby z hlavního města dočkaly vrcholu nadcházející sezony před vlastními fanoušky, ale musí ujít dlouhou cestu. Letenští se nejprve potřebují kvalifikovat do základní skupiny, čekají je tři zrádná předkola. Na úvod se vydají až k Severnímu moři, kde vyzvou norský Viking FK. Ale pozor na gólmana soupeře! Mladík Patrik Gunnarsson na konci května čelil obvinění, že si před zápasy norské ligy zmenšuje svou bránu.

Jedenadvacetiletý brankář z Islandu v minulosti patřil anglickému Brentfordu, ale na ostrovech mezi třemi tyčemi prostor nedostával. Po přesunu do Eliteserien naopak budí poprask. Už dokázal vyřídit červenou kartu vlastnímu spoluhráči, když se s ním v závěru zápasu nejvyšší norské soutěže dostal do křížku a po vzájemné potyčce teatrálně padl na trávník.

Jen co odezněla jedna kauza, způsobil Gunnarsson další faux pas. Byl nařčen z toho, že si před utkáním podezřelým způsobem rovnal bránu a údajně si ji měl posunutím obou předních tyčí zmenšit až o 20 centimetrů.

Někdejší brankář Brentfordu se však obvinění brání. Podle něj rozhodně nešlo o něco neobvyklého. „Jedná se o můj rituál před každým zápasem. Jen jsem kopnul kopačkou do tyče,“ reagoval na kritiku. Sparta věří, že úvodního protivníka překoná navzdory veškerým trikům.

„Je to první balvan, který musíme odklidit z naší cesty. Věřím, že to zvládneme, ať už to bude kdokoliv, že se na soupeře dobře připravíme,“ pronesl ještě před losem sparťanský trenér Brian Priske.

Po obědě mu pak zástupci UEFA v Nyonu přisoudili právě cestu na sever – rudí vyrazí až do Stavangeru, kde vyzvou tamní Vikingy. Třetí tým norské ligy nebudí ohlas jako v 70. letech, kdy získal čtyři mistrovské tituly za sebou. V roce 2018 dokonce z Eliteserien sestoupil.

V minulé sezoně však Viking skončil jen šest bodů za šampionem Bodo Glimt. „Doma jsou silní. Mají stadion s umělým trávníkem. To je také jejich výhoda. Je to tým, který je zvyklý hrát ve velké intenzitě. Jsou běhaví, chtějí hrát fotbal. Nenakopávají moc dlouhých míčů. Rozhodně to bude zajímavá konfrontace,“ popsal klub z rodné země pro sparťanský web obránce Andreas Vindheim.

Největší nebezpečí z řad Vikingů představuje útočník Veton Verisha. Loni nastřílel 22 branek a patřilo mu v tabulce střelců třetí místo. Letos tabulku po deseti zápasech vede s osmi zásahy.

Velkou výhodou celku od Severního moře bude rovněž rozehranost. Zatímco pro Priskeho družinu to bude úvodní soutěžní duel v nové sezoně, Viking má už nyní deset ligových střetnutí za sebou.

Úvodní mač je v programu 21. července na Letné a odveta o týden později na Viking Stadium, který pojme téměř 16 tisíc diváků.